Blackpink : leur nouveau clip «Pink Venom» fait le meilleur démarrage de l’année sur YouTube

Alors que le groupe de K-Pop Blackpink sortira un nouvel album mi-septembre, leur nouveau clip a fait le meilleur démarrage de l’année sur YouTube.

Les fans de Blackpink attendaient leur retour depuis presque deux ans. Et le quatuor de K-Pop est de retour avec un nouveau single sorti le 19 août, «Pink Venom». Le succès a été au rendez-vous, puisqu’il est le plus visionné en 24h sur YouTube en 2022, comme le rapporte le média américain Variety.

Plus précisément, il a cumulé plus de 86,2 millions de vues en une journée et a désormais dépassé les 45 millions de vues. Les records de vue toutes années confondues reviennent à un autre groupe de K-pop, BTS, avec 108,2 millions de vues en 24 heures pour «Butter».

La seconde position est occupée par «Dynamite en 2020», avec 101,1 millions, tandis que Blackpink se hisse à la 3e position avec «How You Like That», juste devant «Pink Venom».

Leur futur album, «Born Pink», est prévu pour le 16 septembre. Une tournée mondiale sera ensuite organisée, avec deux dates en France, les 11 et 12 décembre prochains à Paris.