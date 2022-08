House of the Dragon : les premiers avis des fans

Alors que le préquel de «Game of Thrones» a été diffusé en France ce lundi 22 août, les fans ont d’ores et déjà donné leurs premiers avis.

Après la presse, c’est au tour des premiers fans de commenter House of the Dragon, diffusé ce lundi sur OCS en France. Très impatients de découvrir l’épisode, certains avaient d’ailleurs mis un réveil dans la nuit pour le regarder.

j’ai mis le réveil à 3h pour voir l’épisode de house of the dragon pic.twitter.com/txvoCS1wiz

Et les premiers avis positifs sont d’ores et déjà tombés, dès le générique.

Le générique de house of the dragon pic.twitter.com/okWO9uACuz

House of the Dragon mais quelle tuerie! Un premier épisode de haut level avec des personnages bien charismatiques comme on aime Ça me donne envie de me refaire GoT là !! pic.twitter.com/2F2QaPDH9W

— || Manel || ☂︎ (@Ikf_Manel) August 22, 2022