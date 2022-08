Marseille : l'Acontraluz Festival va secouer la cité phocéenne

Les 26 et 27 août prochain, le festival Acontraluz aura lieu à Marseille. Ce rendez-vous de la fin d'été, devenu incontournable pour les amoureux de musique électro, va ouvrir sa 8e édition.

Les fans d'électro et techno vont être ravis. Les 26 et 27 août prochain, le festival Acontraluz, qui a accueilli 90.000 spectateurs depuis son lancement, aura lieu à Marseille, en plein cœur de la ville. Les concerts se dérouleront plus précisément sur l’esplanade du J4, face au MUCEM et à la mer.

Côté programmation musicale, cette 8ème édition proposera une «programmation ambitieuse composée des plus grandes stars de la musique électro, des valeurs sûres mais aussi de belles découvertes», comme l'annoncent les organisateurs. Au programme : Adriatique, BLOND:ISH, Bedouin, Stephan Bodzin, Agents of Time, Fjaak, Marcel, Dettmann, Octave One, Pan-Pot ou encore Monika Kruse et Arkadyan.

Au-delà de la musique, le festival proposera une expérience à la croisée des arts visuels et plastique. De nombreuses activités, de la voyance au bar à paillettes en passant par les couronnes de fleurs ou les massages bien-être seront aussi proposées. Enfin, des beautés architecturales et des sites naturels du territoire seront mis en valeur.