Elton John dévoile son nouveau titre «Hold Me Closer» dans un restaurant cannois

Alors qu'Elton John était de passage à Cannes, il a surpris les clients d’un restaurant et a dévoilé son nouveau titre «Hold Me Closer», composé en collaboration avec Britney Spears.

Les clients d’un restaurant cannois ont eu une belle surprise. En effet, alors qu’Elton John était de passage sur la Côte d’Azur, où il possède une villa, l’artiste en a profité pour dévoiler son futur titre.

Installé à une table de La Guérite, le 23 août, il a chanté son nouveau single «Hold Me Closer», sur lequel est aussi présente Britney Spears. Il en a profité pour dévoiler une vidéo sur Instagram. Leur titre est inspiré des paroles de la chanson «Tiny Dancer», sortie par Elton John au début des années 1970, comme le rapporte l’AFP.

La pop star, révélée par plusieurs tubes planétaires dont «…Baby One More Time», n'a pas donné d'interview depuis des années et apparaît rarement publiquement.

De son côté, Elton John, qui a fêté ses 75 ans il y a quelques mois, s'est lancé en 2018 dans une tournée d'adieux aux proportions XXL. Perturbée par le Covid-19, elle comprend plus de 300 dates à travers le monde.