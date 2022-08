Mylène Farmer annonce son retour avec «À tout jamais», son nouveau single

Vendredi 26 août, Mylène Farmer dévoilera un nouveau single, «À tout jamais», prélude à un album et une longue tournée.

Mylène Farmer est enfin de retour. Vendredi 26 août, la chanteuse sortira «À tout jamais», le premier single de son album à venir. Elle travaille depuis plusieurs mois sur ce nouveau disque, prévu pour la fin de l’année.

Mylène Farmer



« À tout jamais »



Vendredi#MylèneFarmer pic.twitter.com/OmJABowuVE — Hashtag NP (@HashtagNP) August 24, 2022



Le futur album, qui n’a pas encore de titre, sortira donc quatre ans après sa dernière production, «Désobéissance». Il s’était écoulé à plus de 250.000 exemplaires.

Un communiqué, publié en mai dernier, avait indiqué que l’artiste travaillait avec d’autres grands noms de l’industrie musicale tels que Woodkid, Archive, Moby et AaRON.

Une tournée des stades, intitulée «Nevermore» en hommage à Edgar Allan Poe, suivra ensuite cette sortie. Elle aura plus précisément lieu au cours de l'été 2023 dans neuf villes avec douze concerts prévus en France, Suisse et Belgique (à Paris au Stade de France, les 30 juin et 1er juillet 2023).