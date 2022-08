Tintin : le héros fera son retour en jeu vidéo en 2023

Un jeu vidéo inspiré de «Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon», une BD d’Hergé parue en 1934, devrait sortir en 2023.

Le célèbre reporter est de retour. Dix ans après une adaptation du film «Tintin et le secret de la licorne», le personnage à la houppette aura le droit à un jeu vidéo en 2023. La nouvelle devrait ravir les fans.

Ce nouveau jeu sera édité par Microids, qui s’est fait une spécialité notamment dans les adaptations de BD en jeux vidéo (Le Marsupilami, Astérix et Obélix, XIII, Les Tuniques Bleues…), et coproduit avec la Société Moulinsart, le détenteur des droits de l’œuvre d’Hergé.

«Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter belge se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Égypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient», tease un communiqué de Microids.

Les premières images du jeu d’aventure prévu sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC l’an prochain ont d’ores et déjà été dévoilées. Le jeu souhaite «faire honneur au travail d’Hergé» et «proposer aux fans l’adaptation dont ils rêvent depuis toujours».

«Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon», disponible en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.