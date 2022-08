Arctic Monkeys : le groupe annonce un nouvel album

Mercredi 24 août, le groupe de rock britannique Arctic Monkeys a dévoilé la date de sortie de son futur album, «The Car».

Les fans d’Arctic Monkeys attendaient la nouvelle depuis longtemps. Et la date de sortie de leur septième album est enfin tombée. Le groupe de rock britannique a annoncé l’info sur les réseaux sociaux : «The Car» sortira le 21 octobre prochain.

La date n’est pas anodine. En effet, ce nouvel album sortira quatre ans après le dernier en date, «Tranquility Base Motel & Casino», comme le rapportent nos confrères de Tsugi. Il a été enregistré dans trois studios : Butley Priory à Suffolk, les RAK Studios de Londres et La Frette à Paris.

Les dix titres de la set list ont même été dévoilés. Pour les impatients, l’album est d'ores et déjà dispo à la précommande sur le site officiel du groupe. Voici les dix titres dévoilés :

Side A

There’d Better Be A Mirrorball



I Ain’t Quite Where I Think I Am



Sculptures Of Anything Goes



Jet Skis On The Moat



Body Paint

Side B

The Car



Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense

Le groupe, qui a joué le titre «I Ain’t Quite Where I Think I Am» au festival Zürich Openair en Suisse, se produit à Rock en Seine ce 25 août.