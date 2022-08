Kids Return annonce un premier album

Le duo composé d’Adrien Rozé et Clément Savoye a annoncé un premier album, prévu pour le 7 octobre prochain. Toutes les infos.

«Forever Melodies». Voici le nom du premier album de Kids Return. Il sortira le 7 octobre prochain. Lors de leur passage à Rock en Seine, samedi 27 août, le groupe a également annoncé une date parisienne à La Cigale, le 14 mars prochain. Les places sont d’ores et déjà disponibles à la réservation.

Le groupe a connu un certain succès en seulement quelque titres, tels que «Melody» ou «Forever». Le duo composé d’Adrien Rozé et Clément Savoye avait également dévoilé une reprise de Michel Legrand, «I Will Wait For You». Plus récemment, ils ont dévoilé le single «Lost In Los Angeles», présent sur l’album à venir.

Lors d’une interview en mai dernier, Adrien nous avait confié : «Le succès donne la liberté de pouvoir continuer à faire ce qui te rend heureux. Et ce qui nous rend heureux c'est de pouvoir créer, tourner avec notre équipe, aller dans des pays de plus en plus fous... Et de faire ça longtemps !» Une affaire qui semble rouler.

«Forever Melodies», sortie prévue le 7 octobre prochain. Concert à La Cigale le 14 mars prochain.