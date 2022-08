Muse : toutes les infos sur leur nouvel album

Le mythique groupe britannique Muse a dévoilé son neuvième album studio ce vendredi 26 août. Toutes les infos.

Leurs fans sont ravis : Muse est de retour. Vendredi 26 août, le groupe mythique a sorti un nouvel album, «Will of the People». Dans une interview accordée à The Big Issue, le leader du groupe, Matt Bellamy, a déclaré que cet album était conçu en réponse à la demande de leur label pour un «best of».

Au lieu de produire un format classique, c’est-à-dire une compilation de leurs plus grands succès, les membres du groupe se sont dit qu’ils allaient plutôt créer de nouvelles chansons inspirées par «les meilleures composantes de leurs anciens albums», rapporte Metal Zone.

Les morceaux seront donc tous de nouvelles créations, inspirées des meilleures du passé. «C’est un assemblage de tout ce que Muse a fait de mieux. C’est une nouvelle version de tous les types de genres que nous avons abordés dans le passé», a détaillé Matt Bellamy.

L’album a fortement été inspiré du contexte. Créé à Los Angeles et à Londres, comme le rapportent nos confrères, l’album a été «influencé par l’incertitude et l’instabilité croissantes dans le monde. Une pandémie, de nouvelles guerres en Europe, des protestations et des émeutes massives, une tentative d’insurrection, la démocratie occidentale qui vacille, la montée de l’autoritarisme, les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, ainsi que la déstabilisation de l’ordre mondial, tout cela a inspiré Will Of The People (…)».

«Cet album est une exploration personnelle de ces peurs et un moyen de se préparer à ce qui va suivre», a conclu l’artiste. En espérant que le nom du dernier titre, «We Are Fucking Fucked», ne soit pas prémonitoire.

«Will of the People», via Helium 3/Warner Bros, sortie le vendredi 26 août 2022.