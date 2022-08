J. K. Rowling : son nouveau roman «The Ink Black Heart» vient de sortir et le sujet intrigue

Dans «The Ink Black Heart», nouvel ouvrage issu de sa saga policière écrit sous le pseudonyme de Robert Galbraith et publié ce mardi 30 août, J. K. Rowling met en scène la créatrice d'un dessin animé populaire persécutée par un mystérieux cyberharceleur. La romancière fait régulièrement l’objet de menaces de mort depuis ses propos jugés transphobes.

Dans le sixième volet de sa série policière lancée en 2013 sous le nom de Robert Galbraith, la célèbre auteure d’Harry Potter J. K. Rowling plante un décor qui intrigue. Et pour cause, dans cette nouvelle enquête, les détectives Cormoran Strike et sa partenaire Robin Ellacott doivent élucider la mort d’une créatrice d'un dessin animé populaire Edie Ledwell. Elle était traquée par une mystérieuse personne répondant sur les réseaux au pseudonyme d’Anomie.

Alors qu’Edie est venue solliciter l’intervention du duo de détectives afin d’identifier ce mystérieux cyberharceleur qui la persécute, les enquêteurs ne voient pas dans un premier temps comment l’aider. Mais l’assassinat d’Edie, dans un cimetière de Highgate, va changer la donne et lancer les deux protagonistes dans une enquête sur fond «de réseau complexe d'alias en ligne, d'intérêts commerciaux et de conflits familiaux».

Un polar autobiographique ?

Traits de caractère communs avec J.K. Rowling, cyberharcèlement, menace de mort... selon plusieurs médias anglo-saxons ce nouveau roman brouille les pistes entre fiction et réalité, en présentant de nombreuses similitudes avec la vie de la romancière.

L’auteure de la saga Harry Potter fait en effet régulièrement l’objet de polémiques sur les réseaux depuis ses propos jugés transphobes. Dans une interview accordée sur YouTube à «Virgin Radio Saturday», rapportée par le magazine Elle, elle mentionne aussi des menaces de mort quotidiennes. Faut-il alors y voir une réponse de l'auteure à ses «haters» ?

De son côté, J.K Rowling s'est contentée de présenter son nouveau polar comme une histoire «sur la déconnection et les gens qui se sentent déconnectés de la réalité».