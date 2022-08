Le Seigneur des Anneaux : lieux, héros, période... Tout savoir sur le Deuxième Âge des Anneaux de Pouvoir

Si depuis la trilogie au cinéma de Peter Jackson, le grand public est familier des aventures qui se sont déroulées en Terre du milieu lors du Troisième Âge, il est beaucoup plus dificile d'y voir clair dans les récits qui ont précédé, notamment lors du Deuxième Âge imaginé par l'auteur J.R.R. Tolkien. Pour remettre de l'ordre dans cette chronologie, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette période qui dura près de 3.500 ans.

On sait déjà que la série Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video, disponible dès le 2 septembre et qui durera cinq saisons de dix heures environ, est basée sur certains des écrits de J.R.R. Tolkien : Le Seigneur des anneaux, Bilbo le Hobbit, et les Appendices et Annexes du Seigneur des Anneaux. Puisque les deux premières oeuvres citées ont déjà été adaptées au cinéma par Peter Jackson (avec plus ou moins de réussite et de goût), Amazon s'est donc principalement servi du matériau disponible dans les Appendices, qui décrivent de manière chronologique les trois âges de la terre du milieu depuis la naissance des peuples elfe, nain, humain et hobbit.

Et pour y voir plus clair, par le biais de la chronologie, des lieux et des héros principaux, il faut forcément dévoiler quelques événements qui seront montrés durant ces cinq saisons. On peut donc faire sonner une «légère» spoiler alerte pour ceux qui voudraient absolument ne rien savoir de ce qui va se dérouler à l'écran.

Quand le Deuxième âge a-t-il commencé ?

Forcément, le Deuxième Âge du monde crée par J.R.R. Tolkien dans ces récits a commencé après la fin du Premier, qui n'est pourtant pas le début du décompte du temps. La chronologie des événements prenant place en Arda - l'équivalent de notre planète Terre, dont la Terre du milieu n'est qu'une partie - est assez complexe. Elle commence avec la création du monde, l'«Ainulindalë», se poursuit avec les Années des Valar (les dieux de cette mythologie), durant lesquelles Melkor, le Valar rebelle, entre en guerre avec ses congénères. A cette époque, aucun peuple n'est encore apparu sur cette terre, mais déjà, la surface de la planète est scindée en deux, entre la Terre du milieu et, séparés d'un vaste océan, le Valinor, là où demeurent les dieux.

Cette période prend fin avec la création des deux arbres de lumière, Laurelin et Telperion, ceux-là même que l'on peut voir à l'horizon dans la première image qui fut montrée par Amazon Prime Video concernant sa série.

Commencent alors les Années des Arbres, avec un décompte du temps qui devient plus précis, et, surtout, l'apparition des premiers elfes, près du lac de Cuiviénen, situé à l'est de la Terre du milieu. Ce peuple, quasi-immortel, connaîtra de nombreuses scissions, entre ceux qui décident de rejoindre le Valinor, terre des immortels, et ceux qui décideront de rester en Terre du milieu. Apparaissent ainsi les premiers héros que l'on pourra voir dans la série.

C'est aussi à cette période que Melkor (ou Morgoth), le dieu dissident et incarnation du mal - mais aussi maître de Sauron - , connaît sa première grande défaite et est emprisonné. Après sa libération, il va détruire avec la maléfique araignée Ungoliant (l'ancêtre de Shelob ou Arachné du Seigneur des Anneaux) les deux arbres de lumière. Les derniers fruit et feuille de ces deux arbres deviendront alors la lune et le soleil, dont le premier rayon donne naissance au Premier Âge, qui durera environ 600 ans.

Un Premier Âge qui verra d'emblée la naissance des Hommes, ou encore celle du premier dragon, Glaurung, crée par Morgoth. Ce dernier sera définitivement banni du monde après une ultime défaite, non sans avoir provoqué de nombreux cataclysmes qui changèrent la surface de la planète. Une période durant laquelle, aussi, les Edains (certains peuples des hommes, d'où sont issus Isildur et son lointain héritier Aragorn) gagnent en reconnaissance et en prestige auprès des dieux comme des Elfes.

C'est alors que commence ce fameux Deuxième Âge, qui va durer plus de 3.400 ans.

Quels sont les principaux lieux qui ont fait son histoire ?

Les récits principaux qui ont fait l'histoire du Deuxième Âge prennent place dans de nombreux lieux importants en Arda. Et la série Amazon devrait donner aux téléspectateurs de nombreuses occasions de les visiter, la carte de la Terre du milieu, visible ci-dessous, étant le premier élément que la plate-forme a posté sur son compte Twitter.

L'île de Númenor

Le principal d'entre eux, celui qui est au coeur de la série et est le théâtre des principaux bouleversements, est l'île de Númenor, située au beau milieu du gigantesque océan qui sépare le Valinor de la Terre du milieu. Elle est créée à la fin du Premier Âge, après la terrible Guerre de la Colère, qui met fin aux agissements du dieu maléfique Morgoth en Terre du milieu. Pour remercier les Edain (humains d'une lignée prestigieuse, à la longévité exceptionnelle, dont sont issus Isildur et Aragorn) de leur soutien et leur aide dans cette bataille, les Valars leur offrent cette île en forme d'étoile à cinq branches.

Mais à une seule condition, qui aura son importance par la suite, qu'ils acceptent de ne jamais chercher à entrer en Valinor, la terre des dieux située tout à l'ouest. A partir de Númenor, ils installeront de nombreuses colonies sur les rivages de la Terre du milieu, et, après la submersion de l'île, 3.300 ans après sa création et quasiment à la fin du Deuxième Âge, les Núménoréens restés fidèles aux Valars - contrairement à ceux ayant cherché à envahir le Valinor, poussés par Sauron - s'installeront en Terre du milieu et créeront les royaumes en exil du Gondor et de l'Arnor.

Le Valinor

On l'a vu précédemment, le Valinor est la Terre des dieux, terre bénie, des immortels, et lieu où sont accueillies les âmes des Elfes attendant la réincarnation, et aussi, avant leur destruction, la terre sur laquelle se trouvent les deux arbres de lumière. Parmi les Elfes, les Eldar sont ceux qui ont accepté de quitter la Terre du milieu pour rejoindre les dieux à leur demande. Les plus belles créations, de la faune à la flore en passant par l'architecture de la planète, s'y trouvent. Au fil du temps et des menaces - de Morgoth aux Numénoréens - il deviendra toujours un peu moins accessible, jusqu'à ne plus accepter que les navires elfes venues de la Terre du milieu et suivant une voie particulière, ou encore, beaucoup plus tard, les porteurs de l'Anneau unique.

Les Havres Gris

Ce port, appelé Mithlond en langue elfique, marque le début du Deuxième Âge, puisqu'il est fondé en l'an 1, par l'elfe Cirdan. Il se situe à l'Ouest de la Terre du milieu et de la Comté, en Lindon, là où vivent les Hobbits, comme décrit dans les livres et films Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. A noter que c'est un port «à sens unique», puisqu'il n'a jamais accueilli de voyageurs venant de l'océan à l'Ouest (hormis les Istaris menés par Saruman et Gandalf lors du Troisième Âge).

Il n'est donc utilisé que lorsque les Elfes de la Terre du milieu décident de quitter le continent pour se rendre sur les Terres des Immortels en Valinor. C'est ce port que l'on voit à la toute fin du Seigneur des Anneaux, quand les porteurs de l'Anneau unique prennent le large pour aller, eux aussi, en Valinor. A noter toutefois que le personnage de Cirdan ne figure pas au casting de la première saison de la série Amazon. Les Havres Gris ne devraient donc peut-être pas être visibles à l'écran, mais seulement évoqués. Les showrunners de la série JD Payne et Patrick McKay ont tout de même très récemment précisé que Cirdan ferait son apparition dans la saison 2, et qu'il confirmerait alors son statut d'elfe «le plus ancien de tous les elfes connus de la Terre du Milieu».

La Moria

C'est l'un des autres lieux bien connus des fans du Seigneur des Anneaux, qui ont pu en voir un bel aperçu à la fin du premier volet de la trilogie de Peter Jackson, avec en point d'orgue le fameux duel entre Gandalf et le Balrog. Située dans les Montagnes de Brume, il s'agit de la première et plus grande cité naine en Terre du milieu, fondée par le plus ancien roi nain, Durin 1er, né avant même le début du Premier Âge. Baptisée Khazad-dûm en langue naine, elle est le plus beau symbole des talents des architectes et artisans, et témoigne d'une période durant laquelle ce peuple et les elfes ont pu pacifiquement collaborer.

L'elfe et forgeron des anneaux de pouvoir Célébrimbor, qui sera très présent dans la série, a par exemple créé les runes que l'on voit sur la porte Ouest de la Moria, celle-là même que la Communauté de l'Anneau emprunte dans le Seigneur des Anneaux. C'est aussi dans cette cité que l'on trouve les fameuses mines de mithril, le métal le plus précieux de la Terre du milieu. Durant le Deuxième Âge, la Moria, dirigée par Durin III, va servir de base aux armées naines pour venir en aide, ponctuellement, aux Elfes, durant les guerres contre Sauron.

LINDON

Situé tout à l'ouest de la Terre du milieu, le Lindon est la seule région qui survit à la destruction de la zone plus large du Bélériand, à la fin du Premier Âge. C'est sur cette région côtière que s'installent de nombreux elfes qui refusent de quitter la Terre du milieu pour aller en Valinor. On y trouve les Havres Gris fondés par Cirdan, qui en sont la capitale, et dont le roi est Gil-galad, héros Noldor qui va jouer un rôle déterminant pendant toute la série Amazon.

Durant le Deuxième Âge, il servira de refuge, étant l'un des rares endroits sur le continent à ne pas tomber sous la domination de Sauron et ses armées, grâce aussi, ponctuellement, à l'aide des Numénoréens, avant que ces derniers ne se rebellent contre les puissances d'Arda. Galadriel et Celeborn y séjourneront, avant de le quitter, tout comme Celebrimbor, pour fonder plus à l'Est, près des Monts Brumeux, le royaume d'Eregion.

EREGION

Tout comme le Lindon, il fait partie de la région plus vaste connue sous le nom d'Eriador. Ce royaume est donc fondé par Galadriel et Celeborn vers l'an 750 du Deuxième Âge, et c'est là que Celbrimbor dirigera sa guilde des forgerons, à l'origine de la fabrication des Anneaux de pouvoir, à partir de l'an 1500. Mais dès l'année 1250, Sauron, sous les traits séducteurs d'Annatar, se rend dans cette région dans le but de séduire puis pervertir ses habitants, en leur proposant ses grands talents de forgeron.

Galadriel et Celeborn ne s'y trompent pas, et migrent alors vers Imladris (connu aussi sous le nom de Rivendell ou Fendeval). Celebrimbor, avide du savoir de Sauron dans le but de créer les anneaux, devient alors le chef de ce royaume. Malgré l'aide de l'elfe Elrond, la région ne résistera pas aux assauts des armées de Sauron, qui ravageront la région et tueront Celebrimbor. L'Eregion devient alors une vaste lande sans habitants.

IMLADRIS

Cette «Dernière Maison Simple à l'est de la Mer», comme elle est surnommée dans les récits de Tolkien, est fondée par Elrond en 1697 du Deuxième Âge, après la dévastation de l'Eregion par Sauron. On la voit longtemps dans les adaptations au cinéma de Peter Jackson, et, comme sa réputation l'annonce, elle sert de refuge à tous ceux - elfes, humains, nains ou hobbits - qui fuient ou luttent contre les forces de Sauron. Située sur les contreforts ouest des Monts Brumeux, Imladris est aussi appelée Rivendell, ou encore Fondcombe en français, avant d'être retraduite en Fendeval.

MORDOR

Ce lieu, situé au sud-est de la Terre du milieu et encadré au nord, à l'ouest et au sud par d'imposantes chaînes de montagnes, est très rapidement devenu l'épicentre du mal. C'est là que Sauron fait gonfler le gros de ses troupes dès l'an 1000 du Deuxième Âge, craignant la puissance des Numénoréens qui installent des colonies sur les côtes ouest de la Terre du milieu. Territoire aride, il devient de plus en plus inhospitalier à mesure que le pouvoir de Sauron augmente.

C'est dans cette région qu'il va bâtir sa forteresse de Barad-Dûr, qu'il ne quittera que deux fois lors de ce Deuxième Âge, une première fois vers 1700 pour partir en guerre - qu'il perdra - contre les Elfes en Eriador, et une seconde, contraint à l'exil sur l'île de Núménor après sa défaite face aux armées de l'île menées part le roi Ar-Pharazôn. Il y retournera ensuite après avoir provoqué la submersion de l'île par les dieux. Sauron n'a pas choisi le Mordor par hasard, puisque c'est là qu'on y trouve aussi l'Orodruin, ou Mont du Destin (sublimement mis en image par Peter Jackson dans le 3e volet de sa trilogie du Seigneur des Anneaux). Cet énorme cône volcanique en constante activité lui servira de forge, principalement pour y créer l'Anneau unique, principal outil de sa domination sur le monde et ses peuples.

Quels sont les personnages principaux de ce Deuxième âge ?

GALADRIEL

C'est LA star de la série Amazon Prime. Figure incontournable de l'univers de J.R.R. Tolkien, déjà très en vue dans le Seigneur des Anneaux, et incarnée à merveille par Cate Blanchett dans les adaptations de Peter Jackson, elle est de tous les visuels et toutes les bandes annonces dans sa version rajeunie pour la série. Cette fois, c'est l'actrice galloise Morfydd Clark qui a la lourde tâche d'incarner cette figure des Elfes, qui a traversé les âges. Tolkien lui-même la décrit comme la plus illustre des Elfes, notamment grâce à son immense sagesse, et son don pour pressentir les dangers.

Her task has only just begun. Meet Galadriel in #TheRingsOfPower. pic.twitter.com/Ebj9TLph6N — Prime Video (@PrimeVideo) August 16, 2022

Aussi belle qu'ambitieuse, elle a conscience de sa puissance, et cherchera durant toute sa vie à ne pas se laisser guider par les autres, préférant chercher une place dans le monde où pouvoir créer son propre royaume. Elle est l'une des plus anciennes créatures vivant à la surface du globe, née en Valinor dès l'an 1362 de l'Âge des arbres, avant même le Premier Âge. Epouse de Celeborn, elle va rester en Terre du milieu plutôt que retourner sur la terre des dieux. Détentrice de Nenya (eau), l'un des trois anneaux de pouvoir que lui a donné Célébrimbor, elle va durant le Deuxième Âge rester dans les régions à l'Ouest de la Terre du milieu, consciente du mal qui commence à se réveiller à l'Est, et ayant très tôt décelé la nature maléfique de Sauron, sous la fausse apparence d'Annatar. Elle n'aura de cesse - ce que devrait montrer la série - de chercher des alliances, avec les elfes, les nains ou les hommes, et de les mettre en garde contre le danger qui guette tous les peuples libres.

ELROND

C'est l'autre grande figure de la série, grand héros qui a joué un rôle actif tout au long de la longue histoire de la Terre du milieu, à l'instar de Galadriel. Interprété par Robert Aramayo dans le show d'Amazon, Elrond naît en 532 du Premier Âge. Durant sa jeunesse, du fait de sa double ascendance humaine et elfe, il obtiendra la possibilité de choisir la race qu'il souhaite. Il choisira celle des elfes, contrairement à son frère Elros, qui lui prendra forme humaine, et deviendra alors le premier roi des Numénoréens. De cette histoire particulière, Elrond va garder un lien particulier avec les humains, et une clémence que n'auront pas forcément d'autres de ses alliés, nains ou elfes.

Torn between friendship and duty. Meet Elrond in #TheRingsofPower. pic.twitter.com/xvRCC0sCQG — Prime Video (@PrimeVideo) August 18, 2022

Cette ascendance permet de mieux comprendre aussi son attachement à la lignée d'Aragorn (comme on le voit dans le Seigneur des Anneaux), et de son ancêtre Isildur. Concernant ce dernier, il verra comme une trahison le fait qu'il ait préféré garder pour lui l'Anneau Unique de Sauron, après lui avoir arraché - mettant ainsi fin au décompte du Deuxième Âge - lors des événéments de la fameuse Dernière Alliance des Hommes et des Elfes. Très proche du roi des Noldors Gil-Galad, qui en fera son général, Elrond va tout au long du Deuxième Âge lutter sur le champ de bataille contre Sauron. C'est ce même Gil-Galad qui lui léguera Vylia, l'anneau de pouvoir elfique de l'air.

ISILDUR

Né à la fin du Deuxième Âge, en 3209, sur l'île de Numénor, Isildur est donc relativement «jeune» et ne devrait pas, si la chronologie est respectée, jouer tout de suite un rôle important dans la série Amazon Prime. Resté fidèle aux Valars, il fait donc partie des survivants de la submersion de l'île par Illuvatar.

© Amazon Prime Video

Après sa fuite, il accoste sur les rives de la Terre du milieu, où il fondera avec son frère Anárion le royaume du Gondor. Comme expliqué plus haut, il est lié à l'histoire de Sauron et de l'Anneau Unique, puisque c'est lui qui lui subtilise son instrument de domination, en 3441 du Deuxième Âge. Comme les spectateurs ont déjà pu le voir en introduction des films de Peter Jackson, l'Anneau Unique, appelé aussi le Fléau d'Isildur, causera sa perte, puisquil le perdra lors d'une attaque d'orc, dans laquelle il trouvera la mort. C'est le jeune Maxim Baldry qui l'incarne dans la série.

CELEBRIMBOR

Incarné par Charles Edwards dans la série, l'elfe Célébrimbor est lui aussi l'un des personnages incontournables des récits du Deuxième Âge. Il incarne avant tout le savoir-faire elfique dans l'art de l'orfèvrerie, et en est le plus illustre vivant en Terre du milieu. On ne connait pas excatement sa date de naissance, sûrement aux premiers temps du Premier Âge. Né à Valinor, il migrera à l'Est vers la Terre du milieu en suivant son grand-père Fëanor, le seul à le surpasser dans son art. Vers l'an, 700 du Deuxième Âge, il accompagne Galadriel et Celeborn en Eregion, dont il deviendra le leader, attiré par la découverte du mithril dans les mines de la Moria.

© Amazon Prime Video

Il est le créateur de la fameuse guilde des Forgerons, et son métier lui permet de se lier d'amitié avec les Nains. Avide de savoir, sa tragédie est de ne pas avoir su se méfier, contrairement à Galadriel, de Sauron, qui à l'époque se présente en émissaire des dieux venu leur transmettre sa science. Cette aveuglement envers celui qui sera à l'origine de la création des différents anneaux de pouvoir - Celebrimbor forgera les trois anneaux des Elfes - le poussera à se brouiller avec Celeborn et Galadriel, qui décident de s'en aller, le laissant à la fois libre et à la merci de la séduction corruptrice de Sauron. C'est entre les années 1500 et 1600 que l'histoire de la forge des différents anneaux de pouvoir va se dérouler, scellant pour de nombreux siècles l'histoire de la Terre du milieu.

GIL-GALAD

Né en 450 du Premier Âge, le Grand Roi Gil-galad, est le dernier roi Noldor que la Terre du Milieu accueillera en Lindon. Ce grand souverain, joué par Benjamin Walker dans la série, sera le principal rempart militaire des peuples libres tout au long du Deuxième Age. Il est aux commandes des armées, allié au Numénoréens, lors de la première guerre victorieuse des Elfes contre Sauron, puis, à la toute fin du Deuxième Âge, à l'origine de la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes.

© Amazon Prime Video

Gil-galad et Elrond, qui se connaissent depuis la fin du Premier Âge, ne feront jamais - contrairement à Célébrimbor - confiance à Sauron, qui se présenta à eux vers 1200 du Deuxième Âge, et tenta de les séduire sous une fausse apparence et sous le nom d'Annatar. En cela, il forme, avec Galadriel et Elrond, un trio de leaders elfes qui tèrs tôt aura conscience de la montée du danger à l'Est de la Terre du milieu.

DURIN (III et IV)

Durin III est, comme son nom l'indique, le descendant du premier roi du peuple nain, le légendaire Durin, dont il est dit qu'il aurait sept descendants avant que sa lignée ne s'éteigne. Né vers 1700 du Deuxième Âge, Durin III, incarné par Peter Mullan dans la série, est le roi de Khazad-dûm, dans la Moria, et possède le premier des septs anneaux des nains, reçu de la main de Célébrimbor, et non de Sauron, ce qui fait dire à son peuple qu'il n'aurait pas été corrompu par son pouvoir maléfique.

Symbole des relations encore cordiales, à défaut d'être amicales, entre les Elfes et les Nains, il enverra un détachement de soldats pour aider Elrond lors de la première guerre de Sauron contre les Elfes.

Durin IV © Amazon Prime Video

Son fils Durin IV, qui lui succèda et récupéra l'anneau de pouvoir, est interprété par Owain Arthur dans le show d'Amazon Prime. Il régna lui aussi sur la cité souterraine de Khazad-dûm, et l'on sait très peu de choses à son sujet dans les écrits de Tolkien, ce qui laissera - comme pour la plupart des représentants de la race naine - une grande liberté de choix aux scénaristes de la série.

ELENDIL

Né vers la fin du Deuxième Âge, ce Numénoréen fidèle aux Valar, est le père d'Isildur, et lointain ancêtre d'Aragorn. Il échappe, comme son fils, à la submersion de l'île, et peut rejoindre la Terre du Milieu, ou il fondera le royaume de l'Arnor, et Gondor avec ses deux fils. Il participera à la Guerre de la Dernière Alliance au côté de Gil-Galad.

© Amazon Prime Video

Il est le détenteur de l'épée sacrée Narsil, qui, comme on le voit dans le premier film du Seigneur des Anneaux de Peter jackson, sera brisée puis, récupérée des milliers d'années plus tard, deviendra l'épée Anduril d'Aragorn une fois reforgée. Il est joué par Lloyd Owen dans la série.

AR-PHARAZON

Né en 3118 du Deuxième Âge, ce Numénoréen puissant et orgueilleux aura un destin tragique, et fera connaître le même à son peuple, puisqu'en tant que dernier roi de l'île de Numénor, il sera à l'origine, après avoir été trompé par Sauron, de la submersion de son royaume.

© Amazon Prime Video

C'est pourtant lui qui, vers 3200 du Deuxième Âge, réussira à le soumettre et le prendre en otage sur l'île. Une situation que Sauron transformera à son avantage, en mettant en oeuvre sa séduction corruptrice.

Míriel

Fille unique de Tar-Palantir, le roi de Numenor qui précède Ar-Pharazôn, elle est forcée d'épouser ce dernier à la mort de son père.

© AMAZON PRIME VIDEO

Son cousin, contrevenant aux lois de l'île, devient alors Roi en lieu et place de son épouse. Au début de la série, l'île devrait être dirigée par la régente Míriel, incarnée par l'actrice américaine Addai-Robinson.

SAURON

Même ceux qui n'ont jamais regardé les adaptations au cinéma de Peter Jackson sont un jour tombé sur une photo ou un visuel de ce gigantesque oeil de feu scrutateur symbole de sa puissance et son pouvoir omniscient. Devenu le principal antagoniste de l'univers de Tolkien après la chute du dieu maléfique Melkor (ou Morgoth) dont il était le lieutenant, Sauron est à l'origine un Maia, une sorte d'esprit divin de moindre puissance que les Valars, qu'ils servent. Il est à l'origine un suivant du dieu forgeron, ce qui explique ses dons pour l'orfèvrerie, et pourquoi il a été capable d'imaginer et créer les anneaux de pouvoirs, et surtout l'Unique.

C'est bien ce personnage qui devait correspondre à sauron dans la série. © AMAZON PRIME VIDEO

Il est rapidement corrompu par Melkor, qui en fera son plus puissant suivant, et le plus dangereux, du fait des nombreuses formes qu'il pouvait revêtir. Après la chute de Melkor, il ira se terrer en terre du Milieu plutôt que se repentir devant les Valars. Il n'aura alors de cesse de tenter de corrompre, et le cas échéant détruire, toute forme d'opposition sur cette terre, réapparaissant tout au lond du Deuxième Âge sous le nom d'Annatar, un être doté d'un grand savoir, et prêt à le transmettre à qui le souhaiterait. Il est bien sûr à l'origine des Anneaux de pouvoir, qu'il espérait tous controler grâce à l'Anneau Unique. Mais les trois anneaux des Elfes lui échappèrent. Avec un rôle tout aussi important que celui de Galadriel, Amazon a entouré ce personnage de mystère, à l'image de ce qu'il représente dans les livres. On sait donc peu de choses à son sujet, puisque chaque théorie que les fans ont élaborée suite à la diffusion des différents trailers a été démentie par les scénaristes.

La série Amazon, pour pouvoir fluidifier un récit et une chronologie complexe, sinon incomplète sur de nombreux événements du Deuxième Âge, va introduire plusieurs personnages qui ne figurent pas dans les textes rédigés par J.R.R. Tolkien. Si l'annonce du casting a pu faire se hérisser les cheveux des fans les plus inconditionnels de l'oeuvre d'origine, les créateurs du show ont semble-t-il réussi à les rassurer, expliquant à tout va avoir travaillé main dans la main avec les ayants droits et la famille de l'auteur britannique. Et après tout, Tolkien lui-même n'hesitait pas parfois à lui-même faire part de divergences de points de vue sur des événements. Voici donc la liste des personnages que même les spécialistes de l'histoire de la Terre du milieu vont découvrir, comme tout le monde, à partir du 2 septembre.

DISA

Disa (incarnée par Sophia Nomvete), princesse naine de Khazad-dûm, est mariée à Durin IV, et les deux ont une relation amoureuse et ludique.

© AMAZON PRIME VIDEO

Elle devient d'ailleurs la première femme naine à apparaître dans une adaptation à l'écran de l'œuvre de Tolkien, peu disert à ce sujet dans ses écrits.

EÄRIEN

© AMAZON PRIME VIDEO

Fille d'Elendil et soeur d'isildur, Eärien, jouée par Ema Horvath, est une femme brillante et ambitieuse, bien que peu sûre d'elle et naïve sur la façon dont le monde fonctionne, et qui rêve de devenir architecte.

HALDBRAND

Il est l'un des personnages les plus mystérieux de la série, vu très tôt dans les bandes-annonces de la série.

© AMAZON PRIME VIDEO

On le voit croiser le chemin de Galadriel. Il l'accompagne, alors qu'ils voyagent, a priori, vers l'île de Númenor, et semble vouloir fuir son passé.

ARONDIR

Si la série va faire la part belle aux puissants Elfes des récits de Tolkien, elle devrait aussi mettre en avant un elfe d'ascendance beaucoup plus modeste. Il s'agit d'un elfe silvain nommé Arondir, joué par Ismael Cruz Córdova.

© AMAZON PRIME VIDEO

En tant que soldat stationné dans les Terres du Sud, Arondir aide à surveiller les humains qui y vivent, des humains qui, il y a des siècles, se sont alliés au maléfique Sauron. Comme vu dans les premiers extraits partagés par Amazon, il noue une relation interdite avec une humaine nommée Bronwyn (Nazanin Boniadi). Ensemble, ils commencent à enquêter sur les événements mystérieux qui se produisent dans ces terres du sud.

BRONWYN

Bronwyn (Nazanin Boniadi) réside dans les territoire du sud de la Terre du Milieu, où elle vit avec son jeune fils Theo (Tyroe Muhafidin) et travaille comme guérisseuse.

© AMAZON PRIME VIDEO

Elle semble vouloir se battre pour assurer la sécurité de son peuple, en dépit de la surveillance parfois excessive un groupe d'elfes exerce sur eux.

ELANOR BRANDYFOOT

Elanor Brandyfoot, connue sous le nom de Nori, est une hobbit d'ascendance Harfoot (ancêtres des hobbit qui ne se sont pas encore installés dans la Comté, préférant errer en tant que nomades et vivre dans des communautés très unies).

© AMAZON PRIME VIDEO

Née au Second Âge, elle possède une soif d'aventure qui ressemble à celle de la famille Baggins, dont fait partie, plus de 3000 ans plus tard, Bilbo. Plus proche amie de Poppy Proudfellow (Megan Richards), elles vont toutes deux découvrir qu'une personne mystérieuse rôde près de l'endroit où une météorite s'est écrasée sur la terre.

SADOC BURROWS

Sadoc Burrows, un Hobbit Harfoot né au Second Âge, pourrait enquêter sur la mystérieuse personne présente sur le site de la météorite au côté d'Elanor Brandyfoot.

© AMAZON PRIME VIDEO

Ce Harfoot sera interprété par Lenny Henry.

L'ÉTRANGER

Cet homme mystérieux, l'«Etranger», joué par Daniel Weyman, a un rôle dans la série qui reste encore inconnu, mais semble décisif, certains y voyant un mage semblable à Gandalf, d'autres l'une des incarnations de Sauron, alors appelé Annatar.

© AMAZON PRIME VIDEO

On découvre dans certaines séquences l'Étranger, découvert par les Harfoot, sortant d'un cratère, entouré de flammes après qu'une comète se soit écrasée près de leur maison. L'acteur avait expliqué lors du récent Comicon de San Diego que la série allait permettre de découvrir la façon dont il influence les communautés autour de lui, de manière dramatique.