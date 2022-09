Catherine Deneuve a reçu un Lion d'or d'honneur à la Mostra de Venise

La star française Catherine Deneuve a été récompensée d’un Lion d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière hier soir, à l’occasion du coup d’envoi de la 79e édition de la Mostra de Venise, qui se déroule dans la Cité des Doges jusqu’au 10 septembre.

Un premier hommage. Près de 25 ans après y avoir reçu le prix de la meilleure actrice pour «Place Vendôme» de Nicole Garcia, Catherine Deneuve était de retour à la Mostra de Venise. Invitée d’honneur de cette 79e édition, dont le coup d’envoi a été donné hier soir et diffusé sur Canal+, la star française a été récompensée d’un Lion d’or d’honneur.

Un prix qui vient couronner l’ensemble de sa carrière. Mais à 78 ans, Catherine Deneuve préfère regarder de l’avant, comme elle l’a confié à l’AFP. «On ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas un refus, c'est qu'on n'a pas le temps, et ça ne fait pas partie de ma vie, c'est surtout ça!», a expliqué la star interrogée sur le sens de ce nouveau prix qui vient notamment s’ajouter à ses deux Césars de la meilleure actrice, reçus en 1981 et 1993 pour ses performances dans «Le Dernier Métro» et «Indochine».

L’actualité a ensuite pris le relais, avec la diffusion sur la scène du palais d'un message vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un message suivi d'une émouvante liste des prénoms de tous les enfants et adolescents tués jusqu'à présent dans la guerre contre la Russie.

23 films en compétition

Présidé cette année par l’actrice Julianne Moore, le festival décernera le 10 septembre prochain son prestigieux Lion d’or. Au total, 23 longs métrages sont en compétition. Huit sont signés par des réalisatrices.

Parmi les films très attendus de cette édition, «White Noise» de Noah Baumbach avec Adam Driver a fait l’ouverture du festival hier soir. Il sera notamment en concurrence avec cinq films français dont «The Son» de Florian Zeller avec Hugh Jackman et Laura Dern, après le succès de «The Father», lauréat de deux Oscars l’année dernière, mais aussi «Les Enfants des autres», de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, ou encore «Les Miens» de Roschdy Zem.

Une sélection officielle qui compte également le très attendu biopic consacré à Marilyn Monroe, campée par Ana de Armas. Sans oublier, «Bardo», le nouveau long métrage d'Alejandro González Iñárritu (The Revenant) et «The Whale» de Darren Aronofsky (Requiem for a Dream).

Partenaire de l’événement, Canal+ couvrira quotidiennement la Mostra de Venise et diffusera par ailleurs la cérémonie de clôture.