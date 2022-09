Humour : les one man shows attendus à la rentrée

Guerre en Ukraine, crise climatique, inflation... la rentrée réserve son lot de préoccupations et plus que jamais rire devient salutaire. Ça tombe bien : l'humour sera dignement représenté sur les planches en cette rentrée.

De Florence Foresti à Monsieur Poulpe en passant par Fary ou encore Sébastien Marx, de nouveaux one man shows attendus et prometteurs s'invitent notamment sur les planches.

Florence Foresti de retour sur scène

Ce sera l'événement humour de la rentrée. Quatre ans après avoir présenté «Epilogue», Florence Foresti est de retour avec un nouveau spectacle fin septembre. Un show intitulé «Boys Boys Boys», dont elle a dévoilé en mai dernier sur Instagram le titre et l'affiche sur laquelle la star du rire pose dénudée. Un retour sur scène dont elle s'est réjouie. «Je suis folle de joie et super stressée», avait-elle noté à l'époque. Ses fans trépignent aussi.

«Boys Boys Boys», du 28 septembre au 31 décembre, Théâtre Marigny, Paris.

Monsieur Poulpe signe son premier one man

L'humoriste et animateur, notamment passé par Studio Bagel et Le Grand Journal se lance sur les planches. Une envie qui le taraudait depuis longtemps et qui prend enfin forme puisque Monsieur Poulpe dévoilera son premier spectacle à partir du 29 septembre à la Comédie de Paris. Et il se pourrait bien que l'humoriste, également à l'affiche de «Le Visiteur du futur» en salles dès le 7 septembre, tourne autour de son «nombril», nom qu'il a donné à ce premier show, annoncé comme son «projet le plus personnel».

«Nombril», du 29 septembre au 31 décembre, Comédie de Paris.

Fary présente son troisième solo

Tour de chauffe pour Fary. Après le succès phénoménal de ses deux précédents solos - «Fary is the new Black» et «Hexagone» - l'humoriste dévoile son tout nouveau et troisième one man show «Aime-moi si tu peux», à l'occasion de trois avant-premières. L'artiste se produira ainsi au Dôme de Paris du 17 au 19 novembre, avant de revenir en 2023. Un nouveau spectacle qu'il semble vouloir émailler de réflexions sur le couple et la société.

«Aime-moi si tu peux», les 17,18 et 19 novembre, Dôme de Paris.

Sébastien Marx écrit la suite d'Un américain à Paris

Après avoir raconté les pérégrinations d’un américain dans la capitale dans son premier stand-up à succès «Un New Yorkais à Paris», Sébastien Marx a repris la plume et livre ce qui a tout l'air d'être la suite. Alors qu'il vit désormais en France depuis maintenant plus d’une décennie, qu'il est devenu papa de trois enfants dont une petite fille qui parle mieux le français que lui, l'humoriste compte bien en effet raconter ce nouveau chapitre de sa vie dans «On est bien là».

«On est bien là», à partir du 9 septembre, Petit Palais des Glaces, Paris.

Baptiste Lecaplain reprend «Voir les gens»

Baptiste Lecaplain pose, quant à lui, ses valises au théâtre de la Renaissance dès le mois d'octobre et reprend son dernier one man show «Voir les gens». Un troisième spectacle mainte fois reporté en raison de la crise sanitiare, qui succède à «Baptiste Lecaplain se tape l'affiche» et à «Origines». A noter également pour organiser ses sorties au théâtre, outre ce nouveau spectacle, l'artiste a inauguré en mai dernier son comedy club The Joke, rue Quincampoix, dans le 4e arrondissement.

«Voir les gens», à partir du 12 octobre, Théâtre de la Renaissance, Paris.

Patrick Timsit fait ses adieux

Après avoir dévoilé «Adieu peut-être…merci c’est sûr» au théâtre du Rond-Point la saison dernière, Patrick Timist joue les prolongations et reprend à la Comédie des Champs-Elysées son seul en scène rebaptisé pour l’occasion «Adieu... c’est sûr !». Un spectacle annoncé comme son dernier dans lequel l’artiste a décidé de faire ses adieux à son public après 35 ans de carrière. Un dernier tour de piste qu’il serait dommage de manquer.

«Adieu... c’est sûr !», du 13 octobre au 31 décembre, Comédie des Champs-Elysées, Paris.