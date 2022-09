Le Seigneur des anneaux : les 5 répliques cultes de Gandalf dans La Communauté de l'Anneau

Les oeuvres de l'auteur J.R.R. Tolkien n'en finissent plus depuis vingt ans d'être adaptées au cinéma, et désormais en série avec «Les Anneaux de pouvoir». La trilogie du Seigneur des anneaux, portée sur grand écran par Peter Jackson dès 2001, a marqué les spectateurs, et les dialogues ciselés de l'auteur anglais reviennent en mémoire à chaque rediffusion à la télé. Pour mieux l'illustrer, voici les cinq meilleures tirades de l'incontournable mage Gandalf que l'on retrouve dans le premier volet, La Communauté de l'Anneau.

« Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti.»

Gandalf à Frodon, qui fait part de son désespoir d'avoir à porter l'Anneau unique.

«Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort. Et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous la leur rendre ? Alors, ne soyez pas trop prompt à dispenser la mort en jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins.»

Gandalf, s'adressant encore à Frodon, prêt à tuer Gollum si nécessaire.

«Et qui brise quelque chose pour découvrir ce que c'est, a quitté la voie de la sagesse.»

Gandalf, lors de sa rencontre avec son ancien supérieur, Saroumane.

«Il y a d'autres forces à l'oeuvre dans ce monde, à part la volonté du mal.»

Gandalf, à Frodon, alors que celui-ci perd espoir dans les mines de la Moria.

«C'est dans les hommes que nous devons placer notre espoir.»

Gandalf, au Seigneur de Fondcombe Elrond, alors que la menace de Sauron grandit.