Cinéma : découvrez la bande-annonce d'«Hallelujah», le documentaire événement sur Leonard Cohen

Réalisé par Daniel Geller et Dayna Goldfine, le documentaire «Hallelujah», consacré à la vie et à la carrière de Leonard Cohen, sortira au cinéma le 19 octobre prochain.

Une bande-annonce du documentaire événement «Hallelujah», signé Daniel Geller et Dayna Goldfine, a été dévoilée. Ce long-métrage, dédié au chanteur et poète canadien Leonard Cohen décédé en 2016 à l’âge de 82 ans, sortira dans les salles obscures le 19 octobre.

Ponctué de nombreuses images d’archives, ce biopic revient, à travers le titre culte «Hallelujah», sur la vie de cet artiste incontournable, et s’attache à montrer comment celui qui a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire, est devenu une légende de la musique.

Les spectateurs découvriront «l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque», peut-on lire dans le synopsis. A cette occasion, un vinyle en édition spéciale du Best Of de Leonard Cohen sera mis en vente dès le 14 octobre.

Le film sera projeté en avant-première dans le cadre de la 48ème édition du Festival de Deauville, qui s’est ouvert ce vendredi 2 septembre et se tiendra jusqu’au 11 septembre.