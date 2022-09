Les 20 mangas de SF à lire absolument

Robots géants, technologies issues de l'atome et space opera d'envergure, depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a développé une passion pour la science-fiction. D'Osamu Tezuka à Inio Asano en passant par Katsuhiro Otomo ou Keiko Takemiya, une large part de mangakas a su créer des récits d'anticipation cultes. Voici les 20 mangas de SF qu'il faut lire et ranger dans toute bibliothèque idéale.

Il ne s'agit pas ici d'un classement mais d'une sélection.

Astro boy

TETSUWAN ATOMU by Osamu Tezuka © by Tezuka Productions. All rights reserved.

Pour aborder la question de la science-fiction dans le manga, impossible de faire l'impasse sur un classique : Astro Boy. Baptisé Tetsuwan Atomu au Japon, il constitue tout à la fois l'acte de naissance du manga moderne tel qu'Osamu Tezuka (1928-1989) le concevait en 1952, et une déclaration d'amour envers un futur où la technologie pourrait apporter la paix sur Terre.

Un manga qui commence par un drame, celle de la perte d'un fils pour le Pr Tenma, qui décida de tout mettre en œuvre pour faire naître un être artificiel au corps d'enfant : Astro. Ce Pinocchio du futur marqua toute une génération de Japonais et fut l'une des sources qui popularisa les nouvelles technologies dans un pays à peine remis des cicatrices de la 2nde Guerre mondiale. A la fois naïf et touchant, Astro Boy s'inscrit dans l'Histoire comme le premier symbole de la culture manga à l'international.

Astro Boy, de Osamu Tezuka, éd. Kana, recueils des meilleurs récits en 7 tomes.

Evangelion

La perfect edition de Neon Genesis Evangelion est arrivée en 2022 en France. Un must have pour qui se prétend fan de manga. Glénat livre ici une édition quasi identique à celle proposée récemment au Japon, avec une superbe surcouverture arborant un effet de relief, un format plus grand (21 x 15 cm) que la précédente édition française, des pages couleurs et un papier blanc de meilleure qualité pour magnifier le rendu des dessins. Chaque tome rassemble deux tomes de l’édition originale, et Glénat entend proposer l’intégralité de la saga sur sept tomes.

Une excellente nouvelle pour se (re)plonger dans le frisson que procurait cette série de mecha questionnant la métaphysique de ses personnages Shinji, Rei et Asuka en tête. La SF intelligente de Hideaki Anno contribua à amener le genre à maturité, et sa version manga complète parfaitement l'anime culte.

Neon Genesis Evangelion perfect edition, de Yoshiyuki Sadamoto, éd. Glénat, tome 1 et 2 disponibles sur un total de 7.

Planètes

PLANETES © Makoto Yukimura / KODANSHA Ltd.

Si Vinland Saga nous plonge dans le passé des Vikings, Planètes nous emmène dans le futur, quand l'homme quitte le berceau de la Terre pour conquérir le système solaire. Deux chefs d'œuvres que l'on doit à un auteur : Makoto Yukimura. En 2022, Panini Manga réédite Planètes dans sa version deluxe et permet de découvrir l'intégralité de son récit d'anticipation en trois gros volumes.

Planètes nous emmène en l'an 2075, lorsque l'humanité a épuisé les ressources de notre bonne vieille planète bleue et part en exploiter ailleurs. On suit alors une équipe d'«éboueurs» de l'espace chargés de ramasser des déchets spatiaux qui orbitent autour de notre monde. Un travail crucial pour éviter le syndrôme de Kessler qui suppose qu'une constellation de milliards de déchets serait fatale pour l'exploration spatial. Entre problématiques écologiques et interrogation métaphysique, Makoto Yukimura égrène au fil des chapitre un avenir compliqué pour l'humanité, qui ne tiendra que par ses rêves et ses ambitions exploratrices.

Planètes, de Makoto Yukimura, éd. Panini Manga, 2 tomes sur 3 disponibles.

destination terra

© Keiko TAKEMIYA

Publié au Japon entre 1977 et 1980, il a fallu attendre plus de quarante ans pour voir Destination Terra enfin édité dans nos contrées. Un titre de SF où les thématiques abordées sont encore d'actualité. A la plume et au crayon, on retrouve une très grande dame du manga, Keiko Takemiya, dont la renommée est encore trop discrète dans l'Hexagone.

Destination Terra nous emporte dans un avenir lointain où la Terre se meurt, contraignant l'humanité à migrer aux confins de l'univers. Un choix difficile qui a surtout obligé à coupler cet exode avec l'ingéniérie biologique, pour produire des humains parfaits qui doivent vivre sous l'égide d'ordinateurs en charge de leur condition... Poétique de par son approche où la sensiblité du trait de Keiko Takemiya donne vie à une histoire vibrante sur les différences, la tolérance, les risques technologiques et environnementaux, Destination Terra propose une fable d'une grande maturité.

Destination Terra, de Keiko Takemiya, NaBan Editions, en trois tomes disponibles.

Mobile Suit Gundam - The Origin

KIDOHSENSHI GUNDAM THE ORIGIN © 2008 YASUHIKO Yoshikazu © 2008 SOTSU SUNRISE / KADOKAWA SHOTEN

En 2018, la publication du tome 24 de la série Gundam - The Origin a marqué la conclusion de cette saga épique que les mangavores les plus patients achetaient depuis 2006 en France. Quatorze ans plus tard et malgré un succès critique - mais trop confidentiel -, le brillant manga de Yoshikazu Yasuhiko est pourtant devenu une légende que certains s'arrachent à prix d'or sur le marché de l'occasion. Et nombreux sont celles et ceux à espérer une réédition, voire une version Deluxe de cette série de méchas d'une intensité dramatique rare.

Portés par le trait prodigieux d'un Yasuhiko inspiré, Amuro Ray, Char Aznable ou sa sœur Seila trouvent un nouvel écho à leur odyssée spatiale. Passé relativement inaperçu en France, Mobile Suit Gundam - The Origin mérite pourtant d'être lu, tant pour apprécier la qualité de ses planches, que pour profiter d'une histoire intense. Sublime.

Mobile Suit Gundam - The Origin, de Yoshikazu Yasuhiko, éd. Pika, 24 tomes (finis).

Galaxy Express 999

Impossible de parler science-fiction et d'omettre le travail inoubliable de Leiji Matsumoto. Et si les aventures du captaine Herlock, alias Albator, viennent tout de suite à l'esprit des Français, c'est pourtant Galaxy Express 999 que nous vous conseillons de lire aux éditions Kana.

En nous embarquant à bord d'un train spatial, Leiji Matsumoto nous narre l'odyssée du jeune Tetsurô, un Terrien qui souhaite rejoindre la galaxie d'Andromède où il pourra alors avoir un corps mécanique et devenir immortel. Mais c'est sa rencontre avec l'énigmatique Maetel qui va l'amener à découvrir l'univers et à mûrir au fil de ses voyages. Tout au long de ses 21 tomes, Galaxy Express 999 livre sans doute l'un des mangas les plus humanistes qui soit, avec toute la délicatesse, la naïveté touchante et la poésie qui anime Leiji Matsumoto.

Galaxy Express 999, de Leiji Matsumoto, éd. Kana, complet en 21 tomes.

Akira

Doit-on encore présenter Akira ? Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qu'il s'agit d'un chef d'œuvre incontournable dont l'impact a fait l'effet d'un véritable séisme lors de sa publication dans les années 1980. Toujours aussi moderne et révolutionnaire, il appartient aux classiques de la SF, tandis que Katsuhiro Otomo est entré de son vivant aux panthéon des plus grands mangakas.

Akira, de Katsuhiro Otomo, éd. Glénat, édition en noir et blanc complète en six tomes.

Gunnm

GUNNM © 1991 by Yukito Kishiro / SHUEISHA Inc.

Véritable claque lors de sa parution dans les années 1990 chez Glénat, Gunnm s'imposa alors comme une œuvre cyberpunk puissante, rangée précieusement sur les étagères aux côté d'Akira et de Ghost in the Shell. Le talentueux Yukito Kishiro nous embarque dans la chute puis la renaissance de la belle Gally, une guerrière cybernétique aux origines inconnues. Amnésique, elle découvre alors notre Terre devenue un véritable bidonville, tandis qu'une élite s'arroge le droit de vivre dans la cité de Zalem. Suspendue dans les airs et inaccessible, cette ville nourrit les rêves et les cauchemards d'une planète qui se meurt. Cet incontournable fascina James Cameron, qui participa à la production du Film Alita : Battle Angel (2019), réalisé par Robert Rodriguez.

Gunnm, de Yukito Kishiro, éd. Glénat, récit complet en six tomes.

Pluto

PLUTO © by Naoki URASAWA / Studio Nuts, Osamu TEZUKA, Takashi NAGASAKI, Tezuka Productions

Naoki Urasawa est l'un des grands artistes de sa génération sur le marché des mangas. Popularisé par 20th Century Boys et Monster en France, l'auteur s'est également fendu d'un hommage sublime à Astro Boy avec son manga Pluto. Un titre en huit tomes paru chez Kana et qui s'inspire d'un récit d'Osamu Tezuka, nommé Le robot le plus fort du monde. On retrouve alors Astro, mais aussi de nombreux visages connus de ce classique (mentionné plus haut) et qui se retrouvent dans une œuvre sombre et une enquête complexe menée par l'inspecteur Gesicht d'Europol. Comptant lui-même parmi les robots les plus puissants de la planète, ce fin limier se lance à la poursuite d'un robot tueur qui soulève bien des questions. Outre un dessin impeccable, Pluto se savoure grâce au don d'Urasawa, qui a su en faire un véritable page-turner. Haletant et profond.

Pluto, de Naoki Urasawa, éd. Kana, récit complet en 8 tomes disponibles.

Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction

©2014 Inio ASANO/SHOGAKUKAN

Inio Asano est un génie. Et chacun des 12 tomes qui constitue l'architecture de Dead Dead Demon's Dededede Destruction le prouve. Le jeune auteur, qui nous avait tant fait pleurer avec Solanin, mais aussi s'interroger avec Bonne Nuit PunPun (tous deux aux éditions Kana), nous offre un récit de science-fiction à la fois sensible envers une jeunesse désabusée et virulent à l'encontre du système japonais. Alors que Tokyo vit sous la menace d'un gigantesque vaisseau mère extraterrestre, Inio Asano nous plonge dans le quotidien d'un groupe de jeunes ados et leur rencontre avec ces êtres venus d'ailleurs.

Là où Steven Spielberg faisait d'E.T (1982) un prétexte touchant pour dépeindre la classe moyenne américaine, Inio Asano livre avec DDDD le récit des dernières années avant la fin du monde. L'épée de Damoclès que représente le vaisseau est une métaphore du Japon et des maux qui pèse sur sa nation, entre peur d'un grand séisme, menace nucléaire (Fukushima) et pandémie. Un récit nihiliste et pourtant toujours plein d'espoir.

Dead Dead Demon's Dededede Destruction, de Inio Asano, éd. Kana, 11 tomes sur 12 disponibles.

Je suis Shingo

© Kazuo UMEZZ / Shogakukan

Devenu un maître de l'horreur avec les célèbres mangas «L'école emportée» (1972-1974) et «Baptism» (1974-1976) -tous deux aux éditions Glénat -, Kazuo Umezu, âgé de 80 ans, est aussi un visionnaire largement admiré par toute une génération de mangakas. Les éditions du Lézard Noir poursuivent donc leur travail d'adaptation de son œuvre. Dernier en date, «Je suis Shingo» livre sa vision singulière de l'ère des robots.

Publiée en 1982 au Japon, cette série inédite en France s'intéresse à la curiosité grandissante du jeune Satoru pour un robot venu travailler dans l'usine de son père. Une machine fascinante aux yeux de cet écolier rêveur et passionné, qui tentera de la reprogrammer, sans se douter qu'il va lui offrir une conscience. Véritable allégorie de l'ère des robots, qui vont se subsituer aux humains, «Je suis Shingo» est un manga d'anticipation profond. En plaçant à nouveau des enfants au cœur de son intrigue, Kazuo Umezu renforce le côté dérangeant de son récit. Car au-delà de la fausse naïveté de ses planches -le mangaka s'essaye même avant l'heure au pixel art-, l'auteur distille, avec maîtrise, une angoisse grandissante et savamment dosée pour questionner son lecteur. Un chef d'œuvre.

Je suis Shingo, de Kazuo Umezu, éd. Le Lézard Noir, récit complet en 6 tomes disponibles.

The Five Star Stories

Publié en 1986 et toujours en cours aujourd'hui, The Five Star Stories est une série de mechas culte qui arrive enfin en France depuis cet été 2022. Un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer, tant la série de Mamoru Nagano est un monument. Les curieux découvriront un space opera qui s'étale sur plusieurs millénaires alors qu'un empereur tente d'unir un amas d'étoiles et leurs systèmes solaires respectifs.

Les combats de robots géants, les multiples complots, la guerre mais aussi l'amour vont guider cette œuvre aux multiples facettes que la maison d'édition Noeve Grafx a eu la bonne idée de traduire enfin dans notre pays. L'édition est d'ailleurs sublime et répare à sa façon l'oubli de ce manga qui aurait dû figurer depuis longtemps dans les librairies françaises. Une œuvre que son auteur, Mamoru Nagano, n'a d'ailleurs toujours pas conclue au Japon, même si les derniers tomes édités semblent diriger doucement le récit vers une conclusion.

The Five Star Stories, de Mamoru Nagano, éd. Noeve Grafx, tome 1 disponible (récit en cours au Japon).

blame!

BLAME AND SO ON © 2003 Tsutomu Nihei / Kodansha Ltd.

Parler de SF et de Tsutomu Nihei est un pléonasme, tant cet auteur est intimement lié au genre qu'il explore avec ses propres codes. Devenu célèbre à l'international grâce à Knights of Sidonia (adapté en série sur Netflix), la France a découvert cet auteur à l'aube des années 2000. Décennie dans laquelle il entre avec fracas avec Blame!, une œuvre sombre et nihiliste qui distille un imaginaire impressionnant et une violence explosive.

La quête, quasi-muette, de Killy, armé de son pistolet émetteur de positrons que rien n'arrête, est quasi-bliblique. Blame! pose la grammaire de Tsutomu Nihei dont on voit le trait se bonifier avec le temps, et atteindre une maturité qui définira son style si reconnaissable. Un talent toujours présent dans son dernier manga Aposimz.

Blame!, de Tsutomu Nihei, éd. Glénat, récit complet en six tomes.

Eden

Paru tout au long des années 2000 en France grâce à Panini Manga et réédité depuis peu dans une superbe perfect edition, Eden - It's an endeless world, de Hiroki Endo, avait fait l'effet d'une bombe lors de sa parution. Les amateurs de mangas y percevaient alors la relève du grand Katsuhiro Otomo et de son Akira. Il faut dire que Hiroki Endo donne à son récit d'anticipation une texture très proche de cette référence, avec une atmosphère de fin du monde travaillée et un souci du détail chirurgical. Le récit nous emmène dans un futur proche où un virus a ravagé l'espèce humaine. Les survivants tentent alors de reconstruire une société sur fond de guerre technologique et de violence. Tous les travers de l'humanité y passent et Hiroki Endo nous envoie alors une œuvre coup de poing portée par un dessin sublime.

Eden, de Hiroki Endo, éd. Panini Manga, 8 tomes parus sur un total de 9.

Les héros de la Galaxie

© 2015 by Yoshiki Tanaka, Ryu Fujisaki / SHUEISHA Inc.

Les Héros de la Galaxie est sans conteste un monument de la SF japonaise. Issue d'une série de romans mémorables de Yoshiki Tanaka, la version manga éditée chez Kurokawa se veut d'une grande fidélité pour détailler cette fresque spatiale ambitieuse et implacable. Transposée dans un futur lointain, on suit l'ascencion de deux stratèges militaires que tout oppose : Reinhard Von Müsel, dit «le génie de la victoire», et Yang Wen-li, «le magicien invaincu». Deux hommes qui sont le vecteur de deux visions de l'humanité. Passionnant, Les Héros de la Galaxie est ce que l'on pourrait appeler un space opera géopolitique. Et le mangaka Ryû Fujisaki donne vie à cette guerre d'une dimension dantesque.

Les Héros de la Galaxie, de Ryû Fujisaki, éd. Kurokawa, 15 tomes parus (en cours).

kamen rider

Auteur historique et immensément respecté, Shotaro Ishinomori (1938-1998) fut un infatigable auteur et surtout un pape de la SF en son temps. A la fois habile dans son dessin et sa narration, on lui doit la création de personnages hauts en couleur à l'instar de Cyborg 009 ou encore Le Voyage de Ryu. Mais c'est sans doute le récit du fameux Kamen Rider et le succès de sa série télévisée (diffusée concomitamment au manga dès 1971) que l'on pourrait retenir comme un incontournable de son œuvre. Ce super-héros insectoïde au casque en forme de tête de sauterelle, déboule accroché au guidon de sa moto pour affronter une armée d'extraterrestres. Largement portée par la série TV de l'époque, Kamen Rider reste ce qu'on appelle une pierre angulaire tant il contribua à populariser le genre tokusatsu (série et film à effets spéciaux) au même titre que Godzilla (1954). Un classique toujours aussi efficace.

Kamen Rider, de Shôtarô Ishinomori, éd. Isan Manga, tomes 1 et 2 disponibles.

Space Brothers

UCHU KYODAI © Chuya Koyama / KODANSHA Ltd.

Space Brothers est sans doute l'un des mangas les plus touchants de cette sélection mais aussi une véritable plongée dans la vie des astronautes de la Jaxa, la célèbre agence spatiale japonaise. L'auteur, Chûya Koyama, s'intéresse au destin de deux frères, Mutta et Hibito, qui se sont promis d'évoluer dans le monde de la conquête spatiale après avoir observé un OVNI durant leur enfance. Leur objectif ? Préparer la nouvelle mission lunaire prévue en 2025. Si l'auteur décrit avec force détails le quotidien de la Jaxa, il dépeint surtout la relation fraternelle qui unit ces deux protagonistes avec un sens de la pudeur si cher aux Japonais. A l'instar de la série animée Patlabor, c'est d'abord aux humains et à leur quotidien que Chûya Koyama s'attache. Et son œuvre n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a donné lieu à un film live, mais aussi à une série animée tous deux réussis.

Space Brothers, de Chûya Koyama, éd. Pika, 39 tomes disponibles (série en cours au Japon).

une brève histoire du robosapiens

Les robots sont l'avenir de l'homme. Une prévision qui animait déjà Isaac Asimov (1920-1992), qui fut l'un des pères de la SF basée sur la robotique. C'est dans son héritage, ainsi que celui d'Osamu Tezuka que Toranosuke Shimada s'inscrit avec Une brève histoire du robo-sapiens. Un récit en deux tomes qu'il convient de bien appréhender comme un dyptique indissociable afin de bien comprendre son propos. A travers une narration énigmatique déroulée dans le premier tome, l'auteur interroge d'abord le lecteur sur l'humanité et la part de progrès qui la guide. Mais ce progrès contient en lui les germes de la fin de la civilisation. On plonge alors dans ce qui prendra sans doute un jour le relais de notre savoir : les robots et leur éveil à la conscience.

Une brève histoire du robo-sapiens, de Toranosuke Shimada, éd. Noeve Grafx, récit complet en 2 tomes disponibles.

wombs

Wombs © 2010 Yumiko Shirai/Shogakukan

Outre l'excellent Le Siège des Exilées, les éditions Akata présentent l'un des meilleurs récits de SF, proposé par une autrice très inspirée avec Wombs. Un manga de Yumiko Shirai. Ses planches nous emmènent dans un futur où l'humanité est en conflit avec une race extraterrestre. Le lecteur arrive alors sur une planète où les femmes sont employées par l'armée pour porter des fœtus hybrides (fécondés par les aliens) leur conférant des pouvoirs qui dépassent notre entendement. Reste que ces soldats d'un nouveau genre ne connaissent pas la vérité.

Si nous n'en dirons pas plus pour conserver le suspens, retenez que Wombs est une véritable réussite pour qui souhaite découvrir une SF vraiment originale et inspirée. Paru en 2010 au Japon, le manga de Yumiko Shirai a reçu le Grand Prix japonais de la science-fiction en 2016. Une distinction rarissime pour un manga.

Wombs, de Yumiko Shirai, éd. Akata, récit complet en 5 tomes disponibles.

Adam L'ultime Robot

© by AZUMA Ryûkô / Shûeisha

La fascination du Japon pour les robots humanoïdes n'est plus à démontrer depuis Astro boy (1952), héros fondateur du genre. Dernier en date, Adam L'ultime robot est sans doute l'un des meilleurs titres de l'année, aux éditions Pika. Chargé de défendre la Terre en 2045 contre des entités extra-terrestres géantes appelées «Psychés», Adam est au cœur d'un récit particulièrement bien écrit, porté par un dessin et une mise en scène impeccables. Le mangaka Ryuko Azuma livre ici une relecture adulte d'Astroboy version hard SF (science-fiction s'appuyant sur de vraies théories scientifiques et technologiques). On salue également la traduction française, qui offre ici un travail pertinent et d'une grande clarté. Ce titre mature, en quatre tomes au total, interroge sur l'avenir de l'humanité et sa destinée.

Adam, L'Ultime Robot, de Ryuko Azuma, éd. Pika, récit complet en 4 tomes disponibles.