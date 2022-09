Kylian Mbappé est venu soutenir le projet «Watch», spectacle musical avec des détenus

Le spectacle musical «Watch», interprété par des comédiens, des musiciens et des détenus, a donné, hier soir, le coup d’envoi de la nouvelle saison du théâtre du Châtelet. Un projet en faveur de la réinsertion qu’est venu soutenir en personne Kylian Mbappé.

Un soutien de poids. Alors que «Watch», monté par le metteur en scène Olivier Fredj avec des musiciens, des comédiens et des détenus, a ouvert la saison du théâtre du Châtelet hier, dimanche 4 septembre, un invité de marque est venu encourager les artistes de ce projet tourné vers la réinsertion.

Le footballeur Kylian Mbappé a pris la parole avant la représentation pour témoigner son soutien à «cette incroyable histoire». «Je pense que c’est quelque chose de très important de donner une opportunité à tout le monde», a poursuivi la star.

Monté en partenariat avec plusieurs associations et structures dont le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-et-Marne et le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, ce spectacle entremêle la musique de Schubert à l’électro, la pop ou encore la musique tsigane au service de textes écrits «par des personnes mal logées, des patients d’hôpital, des résidents d’EHPAD, une classe de CE1 ou encore des détenus qui dialoguent avec Marcel Proust, Michel Foucault ou Annie Ernaux», précise le théâtre sur son site.

Le spectacle fait l’objet de deux représentations au théâtre du Châtelet. Il sera à nouveau joué demain, mardi 6 septembre.