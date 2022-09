Line Renaud : la chanteuse et comédienne élevée à la dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur

Vendredi dernier, l’artiste française Line Renaud, a été élevée à la dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur, lors d’une cérémonie présidée par Emmanuel Macron.

Une importante distinction. À l’âge de 94 ans, la comédienne et chanteuse Line Renaud a été élevée à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’honneur, vendredi 2 septembre, durant une cérémonie qui s’est déroulée à l’Élysée et présidée par le chef de l’État, qui a ainsi décoré l’artiste française.

Cette dernière a reçu la plus haute distinction républicaine, et accède à la liste des Grands-croix de la Légion d’honneur, tout comme l’écrivain Jean D’Ormesson, ou encore les acteurs Michèle Morgan et Michel Bouquet.

Lors de son discours, Emmanuel Macron a rappelé «l’étourdissante carrière» de Line Renaud, et a cité les engagements de la star française, comme son aide dans la recherche contre le Sida et son récent combat mené en faveur «du droit à mourir dans la dignité».

Le président de la République a estimé que les rôles interprétés par Line Renaud lui ont permis de devenir «une boussole pour les Français».

Les remerciements de Line Renaud

Samedi 3 septembre, Line Renaud a ainsi tenu à partager à travers Twitter, les mots qu’elle a prononcés lors d’un dîner privé qui a suivi le protocole. L’ancienne meneuse de revue a réaffirmé son amour pour la France, qu’elle a considéré être «un cadeau inestimable, qui lui a tout donné».

L’amour de la France n’est pas une chose qui s’explique, il se vit, je l’ai dans le sang. Tout simplement parce que la France est un cadeau inestimable ! Elle m’a tout donné. L’accomplissement de mon rêve d’enfance, l’amour du public, ce public que j’aime tant. — Line Renaud (@linerenaud) September 3, 2022

Elle a également adressé une douce pensée pour Loulou Gasté, qui n’est autre que son époux, décédé en 1995. «Il a été ma bonne étoile. Il était un compositeur très célèbre et s’est placé dans l’ombre pour mieux me faire entrer dans la lumière», a-t-elle expliqué, avant de promettre que «son voyage n’était pas encore terminé», et qu’il lui restait «encore beaucoup de choses à faire et surtout de combats à mener».

Pour cet événement spécial, de nombreuses personnalités et proches de Line Renaud ont fait le déplacement pour venir l’applaudir, dont notamment ses «enfants de cœur», comme elle les qualifie, Muriel Robin, Claude Chirac et Dany Boon. Les musiciens Pascal Obispo et Nana Mouskouri, tout comme les comédiens Nathalie Baye et Pierre Arditi, ainsi que le réalisateur, Claude Lelouch, étaient également présents.