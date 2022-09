The Weeknd «dévasté» d'avoir dû interrompre son concert à cause de sa voix

Samedi, à Los Angeles, The Weeknd a été contraint d’annuler son concert après avoir perdu sa voix dès la première chanson. Sur Twitter, le chanteur s’est dit «dévasté».

Casser la voix. Alors que le chanteur de The Weeknd se produisait devant 70.000 personnes au Sofi Stadium de Los Angeles samedi, l’artiste a été contraint d’annuler sa performance un quart d’heure à peine après le démarrage de son concert. En cause, une extinction de voix. «Cela me tue de faire ça, je ne sais pas ce qui vient de se passer mais je viens de perdre ma voix», a expliqué l’artiste sur scène, avant de mettre un terme à sa performance.

«Je suis dévasté»

Une situation difficile à vivre pour le chanteur canadien, sur laquelle il est revenu un peu plus tard sur Twitter, donnant de plus amples explications.

«Ma voix s'est éteinte pendant la première chanson», a noté la star, expliquant être «dévasté». «Je l'ai sentie partir et j’ai senti que mon cœur chutait» a-t-il ajouté avant de faire ses excuses.

«Mes plus sincères excuses à mes fans présents. Je promets que je me rattraperai avec une nouvelle date», conclut-il sans donner des nouvelles de ses cordes vocales.