Le musical «Bernadette de Lourdes» poursuit sa success story

Dévoilé avec succès en 2019, le premier spectacle musical consacré à Bernadette Soubirous, co-produit par Gad Elmaleh, poursuit sa success story jusqu’au 8 octobre à Lourdes.

Créée en 2019 grâce à la persévérance des producteurs Roberto Ciurleo et Éléonore de Galard, la première comédie musicale dédiée à la vie de Bernadette Soubirous poursuit son chemin. Interrompu en plein succès par la pandémie, le spectacle, qui a fait son retour en avril dernier à Lourdes après deux ans d’interruption, est joué jusqu’au 8 octobre.

Un casting de haut vol

Interprété par une vingtaine de comédiens-chanteurs, le spectacle, dont la musique est signée Grégoire et les paroles Lionel Florence et Patrice Guirao, à qui l'ont doit notamment «Les Dix Commandements», «Le Roi Soleil», «Robin des Bois» ou encore «Mozart l’Opéra Rock», retrace la vie de la jeune Bernadette, qui en 1858, affirma avoir été témoin d'apparitions de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, à Lourdes.

Cet événement va bouleverser la vie de cette jeune fille sincère et déterminée alors âgée de 14 ans. Un récit touchant mis en scène par Serge Denoncourt (Cirque du Soleil, Eros Ramazzotti, Arturo Brachetti) porté par Eyma, qui après avoir été révélée dans The voice Kids en 2015 campe le rôle-titre de cette comédie musicale à la scénographie, aux décors et aux costumes grandioses.

Un specatcle qualifié par son co-producteur Gad Elmaleh «d'histoire universelle bouleversante», qui partira en tournée en Italie en janvier 2024.

«Bernadette de Lourdes», jusqu'au 8 octobre, Espace Robert Hossein, Lourdes.