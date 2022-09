Mostra de Venise : Colin Farrell ovationné pendant 13 minutes

A l’issue de la présentation du film en compétition «Les Banshees d'Inisherin», lundi soir à la Mostra de Venise, Colin Farrell a reçu une standing-ovation de 13 minutes. Et l’acteur, tout sourire, n’a pas caché sa joie.

Si l’on en croit l’applaudimètre, le nouveau long-métrage de Martin McDonagh est un succès. Le réalisateur, qui avait raflé le prix du meilleur scénario en 2017 pour «Three Billboards», Colin Farrell et toute l’équipe du film ont en effet été acclamés pendant près d’un quart d’heure par un public conquis.

‘The Banshees of Inishirin’ is the breakout darling of #Venice79 landing a 13-minute standing ovation for Colin Farrell and Martin McDonagh, the longest of the festival so far. pic.twitter.com/dyNCKzBPw5

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022