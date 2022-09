Littérature : Qu'est-ce que «#BookTok», ce phénomène qui cartonne sur Tiktok ?

Depuis quelques mois, le hashtag #BookTok a envahi le réseau social TikTok, pour le plus grand bonheur des férus de littérature.

Contrairement aux idées reçues, les adolescents aiment lire, et ont à cœur de partager leurs coups de cœur, comme en témoigne le hashtag #Booktok, qui depuis sa création, a été utilisé pas moins de 75 milliards de fois sur Tiktok.

Intrigue, personnages, qualité de l’écriture… Les jeunes utilisateurs sont en effet de plus en plus nombreux à donner leur avis et à décrypter leurs dernières lectures via de courtes vidéos postées sur la plate-forme.

Face caméra, les internautes du monde entier s’amusent à recommander, ou pas, certains ouvrages en réinventant les codes de la critique littéraire. Comment ? En étant concis, parfois comique, en musique, et à travers un montage dynamique.

Bandes dessinées, romans d’apprentissage, science-fiction, New Romance… Tous les genres sont représentés au sein de cette communauté, qui encourage les tiktokeurs de la génération Y et Z à découvrir de nouveaux auteurs, et s’attache également à mettre en lumière les classiques et les œuvres oubliées.

Et ce n’est pas pour déplaire aux maisons d’édition. Ce type de vidéos a fait grimper les ventes de certains opus, à l’image du «Chant d'Achille», de l’écrivaine américaine Madeline Miller. Cet ouvrage, paru en 2011, a connu une deuxième vie grâce au hashtag #BookTok, en passant de 10.000 à 500.000 exemplaires vendus en quelques jours.

Selon James Stafford, responsable des partenariats et de la communauté chez TikTok, «BookTok est devenu un véritable phénomène mondial, avec un impact profond sur le monde littéraire (...). De la mise en lumière d’auteurs et de genres peu connus à l’introduction des classiques à une nouvelle génération, #BookTok a contribué à raviver une passion pour la littérature».