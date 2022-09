Musique : Juliette Armanet présente son nouveau single «Flamme»

Après avoir été l’une des têtes d’affiche de nombreux festivals cet été, Juliette Armanet vient de dévoiler son nouveau single «Flamme». Un avant-goût de la réédition de son album «Brûler le feu», à paraître en novembre prochain.

Juliette Armanet voit la vie en rose avec son deuxième album «Brûler le feu», qui vient d’être certifié disque de platine, avec plus de 100.000 exemplaires vendus. Après avoir fait danser ses fans sur le morceau «Le dernier jour du disco», la chanteuse revient avec «Flamme», toujours aussi dansant et entraînant, et qui évoque l’amour avec un grand A.

Ce titre a été écrit et composé par Juliette Armanet elle-même. Xavier de Rosnay (Justice), Victor Le Masne (Gaspard Augé, Kavinsky), Yuksek (Lykke Li, Lana Del Rey) ont quant à eux participé à la réalisation, tout comme Marlon B. qui était déjà présent sur le premier album de la jeune femme intitulé «Petite Amie», et couronné par une Victoire de la musique en 2018.

«Flamme» fera partie de «Brûler le feu 2», une nouvelle édition de son disque sorti l'an dernier et qui comprendra, au total, cinq nouvelles chansons. Il sera disponible le 4 novembre prochain.

A noter que les fans de Juliette Armanet pourront retrouver leur idole sur scène, à Paris, les 23 et 29 novembre prochains au Zénith, puis le 17 mars 2023 à l’Accor Arena.