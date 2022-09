Affaiblie, Elizabeth II reporte une réunion sur les conseils de ses médecins

Alors que la monarque est apparue souriante mais affaiblie lors de sa rencontre avec la nouvelle Première ministre Liz Truss mardi à Balmoral, en Ecosse, Elizabeth II a reporté hier une réunion sur les conseils de ses médecins.

Besoin de repos. Suivant les conseils de ses médecins Elizabeth II a accepté hier mercredi de reporter une réunion qui devait se tenir dans la soirée. «Après une journée remplie hier (mardi 6 septembre), Sa Majesté a accepté cet après-midi» le conseil de se reposer donné par ses médecins, a expliqué un porte-parole du Palais mercredi après-midi, précisant que ce rendez-vous, serait à nouveau planifié. Il s’agissait d’un conseil privé organisé à distance, durant lequel Liz Truss ainsi que les nouveaux ministres auraient dû prêter serment.

Un état de santé déclinant

La veille, la reine avait rencontré le Premier ministre sortant Boris Johnson puis accueilli Liz Truss, qu’elle a officiellement nommée Première ministre. Traditionnellement organisée à Buckingham palace, cette rencontre s’est tenue pour la première fois au château de Balmoral, résidence écossaise de la reine où elle séjourne actuellement.

Lors de cette audience, Elizabeth II était apparue souriante mais se déplaçant avec une canne. Un accessoire qui l’accompagne dorénavant lors de toutes ses sorties officielles, qui se sont faites plus rares depuis son hospitalisation pour une nuit en octobre dernier. Lors de son Jubilé de platine, Elizabeth n’est d'ailleurs apparue qu’à deux reprises au balcon et n'a pas participé aux nombreux événements organisés en son honneur.

En juillet dernier, les fonctions et tâches annuelles qui lui incombent ont également été allégées, avait rapporté à l’époque le Daily Mail. Son fils Charles représente de plus en plus régulièrement la monarque. En mai, il avait ainsi prononcé pour la première fois le discours du trône au Parlement à la place d’Elizabeth II, l'une de ses fonctions constitutionnelles essentielles.