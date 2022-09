Mort d'Elizabeth II : ces 5 chapeaux emblématiques de la reine

La reine Elizabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, était indissociable de ses chapeaux. A fleurs, à plumes… «The Queen» a porté des milliers de couvre-chefs aux couleurs vives, toujours assortis à ses tenues.

Voici 5 modèles emblématiques commentés par le spécialiste des têtes couronnées et de l’histoire des monarchies européennes, Thomas Pernette, auteur du beau livre «Les chapeaux de la couronne» (éd. EPA).

7 juin 1977 - Londres

© UPI / AFP / Illustration Jason RAISH

«Ce qui est amusant avec ce chapeau, c’est qu'Elizabeth II n’avait pas prévu de le porter. On est le 7 juin 1967 et la reine d’Angleterre célèbre son jubilé d’argent (25 ans de règne). C’est une période complexe et pas très heureuse pour le Royaume-Uni, qui connaît une grave crise économique. Et cet évènement est censé mettre du baume au cœur des Britanniques. Pour l’occasion, elle devait mettre un ensemble bleu-vert, léger et printanier. Mais ce jour-là, le temps était, comme le contexte, assez maussade. Le monarque aurait eu froid et risquait de tomber malade avec cette tenue. Quand elle arrive en carrosse, le modiste de l’époque, Frédéric Fox, qui a confectionné les deux chapeaux, est soulagé de voir que la reine a finalement opté pour un ensemble rose plus chaud, avec ce béret à clochettes emblématique et original. Ce chapeau montre bien que certains de ses looks sont entrés dans l’histoire par la petite porte et par hasard. Pour rappel, il s’agit du premier chapeau que l’on voit dans la saison 3 de «The Crown»».

14 mai 1991 - Washington

©Jerome DELAY / AFP

«Elizabeth II se rend aux États-Unis le 14 mai 1991, soit trois mois seulement après la guerre du Golfe. A peine arrivée à Washington, elle est invitée à prononcer un discours sur les pelouses de la Maison-Blanche juste après la prise de parole de George H.W. Bush. Sauf que le président américain est très grand, il atteint les 1m88, alors que la reine mesure 1m63. Et personne n’a songé a glisser un marchepied entre les deux allocutions. Résultat, elle se retrouve face à un pupitre trop haut et les journalistes ne voient que son chapeau, car son visage est caché par les micros. Son couvre-chef violet devient «le chapeau qui parle» et de cette intervention, on ne retiendra que lui. Le lendemain, le monarque se rend au Congrès. Or, le règlement interdit le port du chapeau depuis 1837. Mais les élus américains acceptent de faire une entorse au règlement et l'autorisent à rester chapeautée. Face au sénateurs et aux membres de la Chambre des représentants, Elizabeth II avait lancé avec humour : «J’espère que vous pouvez me voir aujourd’hui», et tout le monde avait éclaté de rire».

26 mars 2008 - Windsor

©ADRIAN DENNIS / AFP

«C’est la guerre des chapeaux. Le 26 mars 2008 a lieu la visite d’Etat du président Nicolas Sarkozy et de son épouse Carla Bruni au Royaume-Uni. En France, l’événement est diffusé en direct à la télévision sur les JT de 13h. Et c’est une réussite. Malgré les articles parus la veille dans les tabloïds montrant des clichés de la première dame de France dénudée, héritage de son ancienne carrière de mannequin, les Anglais adorent Carla Bruni. Vêtue d’un chapeau pillbox Christian Dior à la Jackie Jennedy, elle fait une révérence exquise. «Lilibet» portait quant à elle une audacieuse construction imaginée par son habilleuse personnelle Angela Kelly. Mais qui n’a pas marqué les esprits. Un an après la visite, Carla Bruni est élue personnalité la mieux chapeauté de l’année par les chapeliers de Luton, alors que la reine doit se contenter de la deuxième marche du podium. Il faut savoir qu’à partir des années 2000, la souveraine porte souvent la même forme de chapeau, proche du canotier. On peut dire qu’elle trouve son style au cours de cette période. Ce qui va changer, c’est la garniture. Celle de ce chapeau est originale puisqu’elle est composée de plumées taillées et d’un médaillon de tissu».

17 juin 2017 – Londres

©Adrian DENNIS / AFP

«C’est sans doute le chapeau le plus célèbre. On est en plein Brexit. Les Britanniques ont voté la sortie de l’Union européenne et la Première ministre Theresa May a convoqué des législatives anticipées. Le 17 juin 2017, la reine ouvre une nouvelle session parlementaire en urgence, alors que cet évènement demande des semaines d’organisation. Elle apparaît «en civil» coiffée d’un couvre-chef bleu incroyable qui n'est pas passé inaperçu. Et pour cause, les marguerites du chapeau, dont les cœurs sont en perles jaunes, rappellent… les étoiles de l’Union. Les rédactions s’enflamment : est-ce la reine a voulu envoyer un message politique de soutien à l’UE alors que son pays doit négocier la sortie du Royaume-Uni ? Elizabeth II doit garder le silence sur ses opinions politiques, mais parfois, on aimerait voir des messages diplomatiques. En 2019, Angela Kelly met fin aux spéculations en expliquant dans un livre que c’était un pur hasard. La souveraine recycle et met plusieurs fois ses tenues, mais vu l’émoi qu’a suscité ce chapeau, elle n’a jamais pu le reporter tel quel. La modiste a donc enlevé les fleurs et a mis un gros nœud bleu, incapable d’éveiller la moindre polémique».

15 octobre 2020 – Salisbury

©Ben STANSALL / AFP

«Ce chapeau a été porté à de nombreuses reprises. La reine d'Angleterre l’aime beaucoup. Quand elle l'arbore le 15 octobre 2020, c’est la première fois qu’elle retourne sur le terrain après 7 mois de confinement à Windsor. Les Britanniques retrouvent leur souveraine, accompagnée pour cette première sortie officielle de son petit-fils, le prince Williams. Le public s’enthousiasme : Elizabeth II est en rose ! La reine est un symbole de résistance. Elle montre en portant cette tenue et ce beau chapeau fleuri à large bord qu’elle est toujours là, que rien ne l’arrête, même pas une pandémie mondiale, et que la monarchie est éternelle. Sa Majesté est une excellente francophone et sait très bien ce que signifie l’expression 'voir la vie en rose'».