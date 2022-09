Musique : avec qui chante Phoenix sur son nouvel album ?

Cinq ans après la sortie de «Ti Amo», Phoenix dévoilera son septième et nouvel album «Alpha Zulu» le 4 novembre. Et Ezra Koenig, chanteur du groupe Vampire Weekend, sera de la partie.

Après avoir présenté en juin dernier un premier morceau inédit intitulé «Alpha Zulu», Thomas Mars et ses acolytes Christian Mazzalai, Deck d’Arcy et Laurent Brancowitz ont annoncé mercredi 7 septembre que leur nouvel opus du même nom sera disponible dès le 4 novembre. De quoi réjouir leurs fans qui ont par ailleurs pu découvrir le clip de «Tonight», un nouveau titre en duo avec le leader de la formation new-yorkaise Vampire Weekend, Ezra Koenig.

On peut y voir les Français à Paris, et plus précisément au musée des Arts Décoratifs où a été enregistré l’album. Ezra Koenig erre, quant à lui, dans Tokyo, une mégalopole que Phoenix connaît bien.

Outre «Tonight», «Alpha Zulu» comptera neuf autres chansons. Le groupe a tenu à le dédier à Philippe Zdar, musicien, producteur et membre de Cassius décédé en 2019, dont ils étaient très proches. Phoenix se produira notamment à l’Olympia les 28 et 29 novembre, mais ces concerts parisiens affichent déjà complet.