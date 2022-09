Mort d'Elizabeth II : ces actrices qui ont incarné la reine à l'écran

Après soixante-dix ans de règne, la reine Elizabeth II, qui s'est éteinte à l'âge de 96 ans, jouissait d'une immense popularité et a été incarnée à maintes reprises sur le petit et le grand écran. Retour sur ces actrices qui ont revêtu le costume de la souveraine britannique.

Helen Mirren - «The Queen»

Tout simplement royale. La comédienne britannique Helen Mirren incarne en 2006 dans le film «The Queen» de Stephen Frears, une Elizabeth II plus vraie que nature. Le film ne s’attarde pas sur la jeunesse de la Reine, mais débute par la mort tragique de la princesse Lady Di, le 31 août 1997. Un drame qui va ébranler la couronne britannique et opposer Elizabeth II au Premier ministre de l'époque, Tony Blair. Pour sa performance remarquable, Helen Mirren a reçu un Golden Globe, un Bafta, un Oscar et la coupe Volpi de la meilleure interprète féminine à la Mostra de Venise.

© DR/Pathé Distribution

Neve Campbell - «Churchill : The Hollywood Years»

Bien loin de l’univers horrifique de «Scream», Neve Campbell apparaît dans le costume de la Reine dans la comédie de Peter Richardson et Pete Richens, «Churchill : The Hollywood Years». Ce film relate l’histoire loufoque d’un groupe d’étudiants américains qui décide de s'installer en Angleterre. L’actrice donne la réplique à Christian Slater.

Emma Thompson - «Playhouse presents»

Celle qui a été nommée en 2018 dame commandeur de l’ordre de l'Empire britannique apparaît six ans plus tôt dans l'épisode 8 de la saison 1 de la série britannique «Playhouse presents». Celui-ci revient sur la nuit du 9 juillet 1982 au cours de laquelle Michael Fagan a fait irruption dans la chambre d'Elizabeth II à Buckingham. C'est le valet de la Reine qui est parvenu à faire sortir l'homme entré par effraction dans le palais.

© Imbd

Claire Foy - «The Crown»

Grâce à la série «The Crown» diffusée sur Netflix, Claire Foy accède à la notoriété. Le grand public la découvre dans la saison 1 et 2 dans la peau d’Elizabeth II, alors qu’elle n’était encore qu’une princesse et n'imaginait certainement pas avoir un tel destin. La comédienne britannique obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2017.

© Alex Bailey/Netflix

Olivia Colman - «The Crown»

Olivia Colman succède à Claire Foy dans les saisons 3 et 4 de la série à succès «The Crown». Elle campe une Elizabeth II plus mature mais peu tendre face aux frasques du prince Charles et de la princesse Diana. Pour la saison 5, c’est Imelda Staunton, connue pour ses rôles dans «Harry Potter» et «Downton Abbey», qui a été choisie pour jouer la grand-mère de William et Harry.

© Netflix

Julie Walters - «Royal Corgi»

Si elle n’apparaît pas à l’écran, Julie Walters prête sa voix à la Reine dans le film d’animation «Royal Corgi» de Ben Stassen et Vincent Kesteloot, dévoilé en 2019. Le long-métrage drôle et coloré revient sur l’amour qui liait la souveraine à ses corgis.

© Wild Bunch Germany

Jeannette Charles - «Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?»...

Outre-Manche, cette grande dame du cinéma et de la télévision, née en 1927, fut le «sosie officiel» de la Reine Elizabeth II dès 1974, et jusqu’à sa mise en retrait des écrans en 2010.

Les (télé)spectateurs ont notamment pu la voir dans «Queen Kong» (1976), «Y a-t-il un flic pour sauver la Reine ?» (1988) ou encore «Austin Powers dans Goldmember» (2002).