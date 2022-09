Mort d'Elizabeth II : Elton John rend hommage à la reine en plein concert

A l’instar de nombreuses stars et personnalités du monde de la culture, Elton John a fait part de sa profonde tristesse après l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II, jeudi, à l’âge de 96 ans. Le chanteur lui a rendu un vibrant hommage lors de son concert à Toronto, au Canada.

Proche depuis des années de la famille royale, et plus particulièrement de la regrettée princesse Diana et de ses enfants William et Harry, Elton John a tenu à saluer la souveraine alors qu’il se produisait jeudi soir à Toronto, au Canada. Avant de reprendre son tube «Don’t let the sun go down on me», la star a dit quelques mots rappelant le vide que sa Majesté allait laisser dans son cœur et celui de milliers de Britanniques.

Sir @eltonofficial pays tribute to Queen Elizabeth during his concert Thursday night in Toronto. pic.twitter.com/nEf4Amcww0 — Neil Herland (@NEWSneil) September 9, 2022

Quelques minutes plus tôt, avant de monter sur scène, Elton John avait publié un tendre message sur les réseaux sociaux. «(Elizabeth II) était une source d’inspiration et elle a guidé le pays à travers certains des moments les plus forts et les plus sombres (de notre Histoire) avec élégance, convenance et une empathie rare», a écrit celui qui avait participé au Jubilé de la reine en juin dernier.

«Elle a occupé une place très importante dans ma vie depuis mon enfance, et elle va énormément me manquer», a-t-il ajouté.

Les stars saluent une femme aimée de la Nation

L’interprète de «Candle in the wind», qui a été anobli en 1998, n’est pas le seul à regretter Elizabeth II. «Nous pleurons une femme qui, avec ou sans couronne, était l'incarnation de la noblesse. (…) Je suis fière d’être une élisabéthaine», a déclaré l’actrice Helen Mirren qui a campé la reine dans le film «The Queen» de Stephen Frears, en 2006.

Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, s’est lui aussi montré très ému en apprenant la triste nouvelle, se souvenant d’«une belle jeune femme, devenue la grand-mère bien-aimée de la Nation».

Un sentiment partagé par la célèbre auteure d’Harry Potter, J.K. Rowling. «Elle a accompli son devoir envers le pays jusqu'à ses dernières heures, et est devenue un symbole constant et positif de la Grande-Bretagne dans le monde entier», a-t-elle rappelé dans un tweet.