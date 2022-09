Mort d'Elizabeth II : la reine en 5 chansons

Femme de pouvoir, autorité morale, figure maternelle... La reine Elizabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre, est aussi devenue une icône pop qui a inspiré les plus grands artistes. Drôles, émouvantes ou insolentes : voici 5 chansons écrites sur la monarque.

The Beatles - «Her Majesty» (1969)

Les fans des Beatles les plus attentifs connaissent le titre «Her Majesty», une chanson cachée à la toute fin de l'album «Abbey Road». Il faut attendre un peu après la chanson finale, «The End», pour entendre cette petite pépite d'une trentaine de secondes.

Sur un air de guitare, on entend un Paul McCartney facétieux chanter que «la reine est une fille plutôt plaisante» mais qu'elle n'a «pas grand-chose à dire». Tout en souhaitant qu'un jour, elle lui «appartienne».

Quatre ans plus tôt, les Beatles s'étaient vu remettre par Elizabeth II la médaille de l'Ordre de l'Empire Britannique, à Buckingham Palace.

Sex Pistols - «God Save the Queen» (1977)

Hymne punk par excellence, «God Save the Queen» est sans doute l'une des chansons les plus violentes écrites sur la couronne britannique.

Sorti en 1977, année du jubilé d'argent d'Elizabeth II, le titre dépeint la monarchie en «régime fasciste» dans lequel il n'y a «pas d'avenir».

«Que Dieu protège la reine, elle n'est pas un être humain (...) Que Dieu protège la reine, parce que les touristes, c'est de l'argent», assène le chanteur John Lydon.

La chanson fait naturellement polémique et est retirée des ondes radio. L'expression «no future» («pas d'avenir»), répétée à la fin du morceau, restera dans l'histoire comme l'un des slogans du mouvement punk.

The Smith - «The Queen is dead» (1986)

Morceau phare du rock des années 1980, «The Queen is Dead» - mot pour mot «la reine est morte» - tourne en sarcasme la société anglaise de l'ère Thatcher.

Le chanteur, Morrissey, égratigne la famille royale en demandant au prince Charles s'il ne rêve pas d'«apparaître en une du Daily Mail habillé du voile de mariée de ta mère».

Le titre fait aussi référence à Michael Fagan, l'homme qui s'était introduit par effraction dans Buckingham Palace en 1982.

Pet Shop Boys - «Dreaming of The Queen» (1993)

Dans «Dreaming of the Queen», le chanteur du groupe new-wave Pet Shop Boys, Neil Tennant, s'imagine avoir été invité à prendre le thé avec Elizabeth II et la princesse Diana.

«Il n'y a plus d'amoureux en vie, personne n'a survécu», regrette Lady Di dans la chanson.

La chanson est très probablement une allusion à l'épidémie de Sida qui frappait la communauté gay dans les années 1980-90. Un fléau contre lequel se battait la princesse Diana.

Philippe Katerine - «la reine d'Angleterre» (2011)

«Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous ch*e à la raie». C'est avec des paroles pour le moins explicites que Philippe Katerine a rendu hommage, à sa façon, à Elizabeth II.

Vêtue d'une robe d'époque et ombrelle à la main, le chanteur répète en boucle la même phrase, tantôt en français avec un accent anglais, tantôt dans la langue de Shakespeare.

Un chanson de deux petites minutes dont le clip vaut le coup d'œil.