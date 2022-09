Musique : Mylène Farmer dévoile le clip d'«A tout jamais», son nouveau titre

Alors qu’elle sortira son douzième et nouvel album en fin d’année, Mylène Farmer a dévoilé ce lundi le clip de son titre «A tout jamais». Un morceau composé et produit par Woodkid.

Chaque nouveau disque de Mylène Farmer est un événement. L’interprète de «Libertine», «Désenchantée» et «Sans contrefaçon» avait suscité la curiosité de ses fans en annonçant au printemps dernier la sortie d’un album dont le titre reste encore inconnu. Si le mystère reste entier concernant ce nouveau projet - comme souvent quand il s’agit de Mylène Farmer -, on connaît néanmoins l’un des titres qui figurera sur la tracklist, intitulé «A tout jamais», et dont le clip vient d’être mis en ligne ce lundi, à 18h, sur la chaîne officielle YouTube de la chanteuse. Une date de sortie qui coïncide par ailleurs avec sa date d’anniversaire puisqu’elle fête, en ce 12 septembre, ses 61 ans.

Cette chanson aux sonorités électro assumées évoque une séparation douloureuse comme en témoigne le refrain : «Lui dire fuck you too à tout jamais/ Requiem pour tout recommencer/ Plus de sorry sorry/ Plus dans ma chair/ Toi et ton double ami/ Retourne en enfer». Outre Woodkid, Mylène Farmer s’est entourée du groupe AaRON, sans oublier les fidèles Moby et Archive qui avaient déjà travaillé sur «Bleu noir» sorti en 2010.

Quatre ans après sa dernière tournée, Mylène Farmer fera son grand retour sur scène dès le mois de juin 2023, et uniquement dans les stades. Dans le cadre de «Nevermore 2023», elle se produira notamment le 3 juin à Lille, les 30 juin et 1er juillet au Stade de France, à Paris, ou encore le 8 juillet à Marseille.

Mylène Farmer - Nevermore 2023 !



5 stades déjà complets !





Dates supplémentaires au @GroupamaStadium de Lyon-Décines le 23/06 et au @MatmutAtl de Bordeaux le 14/07 !





OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LUNDI 19 SEPTEMBRE À 10H sur https://t.co/KVl5zXnSwK#MylèneFarmer #Nevermore2023 pic.twitter.com/aFpX8RhZm1 — Hashtag NP (@HashtagNP) September 12, 2022

A noter que deux nouvelles dates viennent d'être ajoutées, à savoir le 23 juin à Lyon et le 14 juillet à Bordeaux. Ce tour de chant la conduira également en Suisse et en Belgique.

Dès l’ouverture de la billetterie en octobre dernier, 340.000 billets ont été vendus en seulement quelques jours, soit un taux de remplissage qui atteignait près de 70% plus d’un an et demi avant le premier concert de la star. Il s'agit de la plus grosse tournée française pour un(e) artiste francophone.