Mort de Jean-Luc Godard : 3 événements qui ont fait polémique

Mort ce mardi à l'âge de 91 ans, Jean-Luc Godard restera un réalisateur controversé. Râleur, provocateur et parfois indéchiffrable, il n'a jamais cherché à être aimé de tous. Retour sur trois événements qui ont provoqué la polémique.

L'annulation du festival de Cannes en 1968

Alors qu’en 1968, les manifestations se multiplient à Paris et la contestation se fait de plus en plus grande, Jean-Luc Godard débarque sur la Croisette pour exiger l’annulation du Festival de Cannes afin de soutenir les étudiants et les ouvriers. Il est suivi par d’autres réalisateurs de la Nouvelle Vague comme François Truffaut. Le réalisateur d’«A bout de souffle» ira même jusqu’à interrompre, avec d'autres, la projection du film «Peppermint frappé», de Carlos Saura, en montant sur la scène. «Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plan ! Vous êtes des cons !», crie-t-il lors d’une réunion publique le 18 mai. Jean-Luc Godard aura gain de cause. Les membres du jury se retirent, les cinéastes désertent la Croisette, et l’édition est annulée.

La colère du Pape Jean-Paul II en 1985

Dans le film «Je vous salue, Marie», qui date de 1985, Jean-Luc Godard décide de transposer la Nativité à une époque contemporaine. Et le cinéaste frondeur et irrévérencieux n’hésite pas à ajouter des scènes de nu qui choquent les catholiques traditionnalistes. Le pape Jean-Paul II jugea même à l'époque que le réalisateur «blessait profondément les sentiments religieux des croyants». Si le long-métrage n’est pas censuré par la justice, sa sortie provoque un tollé dans de nombreuses villes françaises. Des manifestations sont organisées à Nantes, une bombe lacrymogène est lancée en pleine séance à Bordeaux, un théâtre est incendié à Tours.

Un Oscar d'honneur sur fond d'antisémitisme en 2010

Lors de la cérémonie des Governors Awards en 2010, Jean-Luc Godard se voit décerner un Oscar d'honneur venant récompenser l'ensemble de sa carrière. Un prix qui fait polémique outre-Atlantique, puisque certains organes de presse l'accusent d'antisémitisme. Ils citent notamment l'une de ses déclarations dans «Ici et ailleurs» (1976) : «Les juifs font aux arabes, ce que les nazis ont fait aux juifs». Jean-Luc Godard, qui n'a jamais caché son engagement pro-palestinien, ne commentera pas ses attaques. Et il n'ira pas chercher son Oscar.