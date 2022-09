Mort de Jean-Luc Godard : Emmanuel Macron, Brigitte Bardot, Alain Delon... les hommages pleuvent

Aimé ou détesté, le réalisateur Jean-Luc Godard, qui s’est éteint ce mardi à l’âge de 91 ans, ne laissait pas indifférent. De nombreux artistes et personnalités politiques ont tenu à rendre hommage à l’une des figures de la Nouvelle Vague.

«Il y a un avant et un après Godard», a déclaré à l’AFP Antoine de Baecque, auteur et biographe du cinéaste, ajoutant que le réalisateur du «Mépris» est celui qui «a transformé le plus le cinéma (…) en supprimant bon nombre de transitions ou inventant des scènes qui ne servent à rien». La disparition de Jean-Luc Godard, qui est mort «paisiblement» à son domicile de Rolle, en Suisse, a provoqué une pluie d’hommages de la part de personnalités du monde de la culture, ainsi que de politiques, à l’instar d’Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat a en effet salué le «plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague». «Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. (Il) avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie», a-t-il écrit.

«Jean-Luc Godard a brûlé tous les codes du cinéma, faisant déferler sur le monde un vague d'audace, de liberté et d'irrévérence», a déclaré le ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

«Le dernier grand créateurs d'étoiles»

Comme de nombreuses personnalités du monde du cinéma, l'acteur Alain Delon a fait part de sa tristesse à l'AFP, en apprenant la triste nouvelle. «Une page de l'histoire du cinéma se tourne... Merci, Jean-Luc, pour les beaux souvenirs que tu nous as laissés. Sache que je serai toujours fier d'avoir «Nouvelle Vague» dans ma filmographie», a déclaré le comédien.

L'actrice Brigitte Bardot a elle aussi souhaité rendre un dernier hommage sur les réseaux sociaux à celui qui l'avait dirigée en 1963 dans le film culte «Le Mépris». «Et Godard créa le Mépris et c'est à bout de souffle qu'il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d'étoiles», a-t-elle rappelé sur Twitter, accompagnant son message d'une photo en noir et blanc d'elle et du cinéaste disparu, tous deux de dos et s'enlaçant.

Thank you monsieur Godard for expanding the boundaries of the cinema.





Gracias Jean-Luc Godard por ampliar los confines del lenguaje cinematográfico.





Un «grand créateur d'étoiles» aux grosses lunettes en écaille, connu pour ses déclarations provocatrices, qui a définitivement bouleversé le 7e art, comme l'a souligné l'acteur espagnol Antonio Banderas : «Merci Monsieur Godard d'avoir repoussé les frontières du cinéma».

«Le Picasso du cinéma», selon Gilles Jacob, s'en est donc allé, laissant «le cinéma mondial orphelin». «Avec ses intuitions et ses fulgurances. En avance sur son temps, il a joué avec les mots, les images et les couleurs. Il improvisait des films-jalons, obscurs et séduisants», précise l'ancien président du Festival de Cannes.