Mort de Jean-Luc Godard : les femmes de sa vie

Jean-Luc Godard est décédé ce mardi 13 septembre. Le cinéaste de 91 ans a marqué l’Histoire du 7e Art avec des films comme A bout de souffle, Le Mépris ou encore Passion. Alors que les personnages féminins étaient souvent au centre de ses films, découvrez les femmes qui l’ont inspiré.

L’intime de sa vie et la fiction allait de pair pour lui. Jean-Luc Godard s’est éteint à 91 ans en ce mois de septembre 2022, laissant derrière lui une riche filmographie, influencée notamment par trois femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie d'homme.

Anna Karina

Gerard FOUET / AFP

Décédée en 2019 à 79 ans, l’actrice Anna Karina restera la muse absolue du cinéaste. Elle avait tourné sept films avec son mari Jean-Luc Godard : Le petit soldat sorti en 1960, Une femme est une femme sorti en 1960, Vivre sa vie en 1962, Bande à part sorti en 1964, Alphaville et Pierrot le Fou en 1965, et Le plus vieux métier du monde dans le sketch Anticipation sorti en 1966.



De son vrai nom Hanne Karin Bayer - elle sera rebaptisée Anna Karina par la couturière Coco Chanel – la jeune femme d’origine danoise avait commencé sa carrière en tant que mannequin après avoir débarqué à Paris en 1957 dans l’espoir de devenir actrice.

Godard la repèrera dans une publicité et lui proposera d’abord un petit rôle dans «A bout de souffle», qu’elle refusera. Il la rappellera un peu plus tard pour le rôle principal du «Petit soldat», un film sur la guerre d'Algérie qui sera interdit. C'est lors de ce tournage que l’actrice et le réalisateur tomberont amoureux l’un de l’autre. «J'étais la femme de Jean-Luc. Ça leur faisait sans doute un peu peur», confiera-telle un jour, questionnée sur les autres réalisateurs de la Nouvelle Vague qui ne l’avaient pas choisie comme actrice à cette époque.

Anne Wiazemsky

CHRISTOPHE SIMON / AFP

La petite-fille de François Mauriac tournera sept films en cinq ans devant la caméra de Jean-Luc Godard : La Chinoise en 1967, Week-end en 1967, Le Gay Savoir en 1968, Sympathy for the devil en 1969, Vladimir et Rosa en 1969, Vent d’est en 1970 et Tout va bien en 1972. Si le cinéaste tombe amoureux en regardant une photo d'elle alors qu'elle était âgée de 18 ans, c’est elle qui lui écrira en 1965 une lettre enflammée, pour lui faire savoir combien elle avait été subjuguée par les films Pierrot le fou et Masculin Féminin. Le réalisateur l’épousera en 1967, mais leur mariage ne durera que trois ans. Elle sera celle qui l'accompagne lors des années «politiques» du réalisateur. Devenue écrivaine, Anne Wiazemsky écrira notamment Une année studieuse (2012), dans lequel Godard est décrit comme un prince charmant, et Un an après (2015), dans lequel elle revient sur les événements de Mai 68, période durant laquelle elle était en couple avec le réalisateur.





Anne-Marie Miéville

PATRICK BERNARD / AFP

«Il y a eu les femmes dans mes films et la femme dans ma vie», dira-t-il à son sujet. Née en 1945, la photographe rencontre Jean-Luc Godard à Paris en 1972 et devient sa compagne jusqu'à sa mort. Dans un premier temps, de 1973 à 1994, elle collabore avec le cinéaste en tant que photographe puis scénariste, monteuse, directrice artisique et même co-réalisatrice (Ici et ailleurs, Comment ça va ?, Six fois deux, Soft and hard). Godard participe aussi à la création de ses films à elle, et se fait même acteur dans Nous sommes tous encore ici, et Après la réconciliation. Dans ce dernier, Anne-Marie Miéville fait d'ailleurs une des ses rares apparitions à l'écran.