Redcar, alias Christine & The Queens, reporte ses concerts et la sortie de son album à cause d'une blessure

La chanteuse de 34 ans s’est blessée sur scène pendant les répétitions. [©Bertrand GUAY / AFP] Partager Tweet

Par CNEWS -

Mauvaise nouvelle pour les fans, la chanteuse Redcar, anciennement Christine & The Queens, a reporté ses concerts et la sortie de son album. L’artiste Christine & The Queens, qui se fait désormais appeler Redcar, a repoussé ses concerts prévus ce mois-ci à cause d’une blessure. Pendant les répétitions de son spectacle «Redcar les adorables étoiles», la chanteuse de 34 ans s’est blessée en dansant sur scène. «Les médecins lui interdisent de retrouver la scène avant trois semaines minimum, le temps de se remettre», est-il écrit dans un communiqué posté sur son compte Twitter. Ainsi, le concert à Arles du 17 septembre a été annulé. pic.twitter.com/KBP4bc9MX4 — Redcar (@QueensChristine) September 13, 2022 Ceux prévus à Paris au Cirque d’Hiver ont quant à eux été reportés, les billets du 22 septembre seront valables pour le 9 novembre et les billets du 23 septembre pour le 10 novembre. Pour l’heure, on ignore encore la date de report du concert de Londres. Sur le même sujet Musique : Muse, Pomme, Slimane, Benjamin Biolay... les 10 albums de la rentrée à ne pas manquer Lire En raison de cet incident, il faudra également patienter pour découvrir son nouvel album. Initialement prévue le 23 septembre, la date de sortie a été décalée au 11 novembre.