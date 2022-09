Serge Lama met un terme à sa carrière

Fatigué, Serge Lama tire sa révérence. Le chanteur de 79 ans a indiqué ce vendredi que son nouvel album «Aimer», qui sortira le 7 octobre, sera le dernier.

C’est une triste nouvelle pour tous les fans de l’artiste. Dans une interview accordée à RTL, Serge Lama s’est confié sur son état de santé qui l’empêche de poursuivre sa carrière. «Il faut savoir qu'on vieillit, que mon corps me fait beaucoup souffrir, que j'ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe et que donc voilà, il y a un moment il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté. Alors j'ai décidé que c'était fini. C’est mon dernier album», a-t-il déclaré, non sans une certaine émotion.

@SergeLama annonce sa fin de carrière sur #RTL. Ce vendredi, il se confie au micro de @StevenBellery dans « Laissez-Vous Tenter ». rdv à 6H20 dans #RTLMatin, et à 12H50 #RTLMidi. Entretien exclusif, son ultime album « Aimer » sera disponible le 7 octobre prochain pic.twitter.com/7LCdFKJlgG — RTL France (@RTLFrance) September 15, 2022

Son dernier opus qu'il qualifie de «dernier round», sera dévoilé le 7 octobre prochain, et s’intitulera «Aimer» comme une belle déclaration à son public. Ce même public qui le suit depuis tant d’années et qu’il refuse de décevoir. «(Par respect), je ne veux pas me montrer sur scène dans des conditions qui ne seraient pas optimales», a confié le chanteur qui ne défendra donc pas ses nouveaux morceaux lors d’une tournée.

Chanteur populaire, Serge Lama aura sorti une trentaine d’albums en soixante ans de carrière. On lui doit notamment les chansons cultes «D’aventures en aventures», «Je suis malade» ou encore «Les P’tites femmes de Pigalle».