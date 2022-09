Paris : 3 expériences immersives à tester à la rentrée

Enquête policière, casse du siècle dans un laboratoire, plongée dans l’univers de la série culte Friends… Plusieurs activités immersives sont à l’honneur dans la capitale. Voici 3 expériences à tester pour s'amuser en famille ou entre amis, et stimuler ses neurones.

la plus criminelle : «Murder Party»

Un roman policier grandeur nature. Les amateurs d’énigmes criminelles pourront endosser un manteau de détective grâce à l’expérience Murder Mystery (Paris 16e), signée Fever Originals. Niché dans un hôtel particulier de 400 m2, chaque participant aura pour mission d’élucider un meurtre commis sur les lieux en 1948, en pleine fête d’anniversaire. Pour ce faire, chacun devra rassembler des indices en déambulant dans les trois étages, surprendre des conversations, et interroger les suspects. En sachant que huit acteurs professionnels dans la peau d’une famille bourgeoise parisienne seront dans les parages pour brouiller les pistes. Entre escape-game et théâtre immersif, cette activité d’une durée de 2 heures, à vivre seul(e) ou en groupe, mettra à rude épreuve vos méninges.

«Murder Mystery : Enquête immersive dans un hôtel particulier», Hôtel particulier du 16ème arrondissement, 9 rue de l'Amiral d'Estaing (Paris 16e), dès 12 ans.

La plus nostalgique : «The Friends Experience»

Après Washington DC, Toronto et New York, la très attendue exposition immersive «The Friends Experience» s’installe à Paris. Les fans inconditionnels de la série culte Friends, qui suit une joyeuse bande d'amis new-yorkais, campés notamment par Jennifer Aniston, David Schwimmer et Matt LeBlanc, sont attendus dès le 21 novembre au Parc des Expositions (Paris 15e) pour rejouer les scènes mythiques. Pour leur plus grand plaisir, les visiteurs pourront se prendre en photo dans les décors du programme, s’asseoir dans le célèbre canapé orange du Central Perk, s’inviter dans l’appartement de Joey et Chandler, ou encore s'attabler dans la cuisine de Monica et Rachel. Créée par Superfly X et Warner Bros, «The Friends Experience» rassemble également de nombreux d'accessoires, dont la tête de dinde de Monica.

©The Friends Experience

«The Friends Experience», 1 place de la Porte de Versailles (Paris 15e), dès le 21 novembre (les billets sont en vente à partir du 21 septembre).

LA PLUS DESTABILISANTE : «HALLUCINATIONS CHIMIQUES CHEZ LE DR. GRANT»

Pour stimuler ses sens, direction The One Escape (Paris 2e), et plus précisément, le laboratoire du Docteur Grant, un savant fou d’un campus qui travaille sur une molécule expérimentale qui pourrait décupler les capacités intellectuelles d'un individu. Votre objectif ? Pénétrer dans son labo avec l’aide d’un crack de l’informatique, et mettre la main sur cette substance. Mais le Docteur est prêt à tout pour protéger sa précieuse découverte. Une fois sur les lieux, attention au système anti-intrusion et aux puissants gaz neurotoxiques, qui provoquent de nombreuses hallucinations chimiques. Les chimistes en herbe devront poursuivre l’opération dans un univers inversé, et le temps est compté. Au total, chaque équipe dispose d’une heure pour accomplir avec brio cette mission, qui bouscule tous nos repères.

«Hallucinations Chimiques chez le Dr. Grant», The One Escape, 39 Rue de Palestro (Paris 2e).