Funérailles d'Elizabeth II : le Palais publie l'ultime portrait officiel de la reine

Elizabeth II va être inhumée ce lundi 19 septembre, après des funérailles d’Etat qui se tiennent à l’Abbaye de Westminster depuis ce midi. En hommage à la reine, une nouvelle photographie officielle et une rétrospective de sa vie en images ont été dévoilées.

Un dernier hommage. Alors que les Britanniques pleurent la reine Elizabeth II, dont les funérailles se tiennent aujourd’hui après dix jours de deuil national, le Palais de Buckingham a publié hier soir un nouveau portrait de sa Majesté.

Sur cette dernière photographie officielle, Elizabeth II pose un large sourire aux lèvres, le regard résolument pétillant. «Avant les funérailles de Sa Majesté la Reine, une nouvelle photo a été publiée», a ainsi noté le Palais de Buckingham avant de préciser l'origine de ce cliché. «Il a été pris cette année pour marquer le jubilé de platine de Sa Majesté, car elle est devenue le premier monarque britannique à atteindre ce jalon», poursuit-il, avant de conclure «demain, des millions de personnes se rassembleront pour commémorer sa vie remarquable».

Ce matin, c'est l'ensemble de sa vie qui a été célébré, via le compte officiel de la famille royale à travers une vidéo revenant en images sur les moments marquants de son existence. Une rétrospective «en souvenir de la reine», qui dévoile des photographies d'Elizabeth II bébé, dans les bras de ses parents, puis jeune femme au côté de son père le roi George VI, mais aussi en costume militaire.

Remembering Our Queen.





Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022