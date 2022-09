Funérailles d'Elizabeth II : plus de 250.000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de la reine en cinq jours

Plus de 250.000 personnes sont venues se recueillir devant le cercueil d’Elizabeth II, a indiqué le gouvernement britannique ce mardi matin. Ce dernier avait été exposé 24h/24 durant cinq jours, avant ses funérailles qui se sont tenues hier lundi 19 septembre.

La foule est venue en masse rendre un dernier hommage à la reine. C’est ce qu’a révélé la ministre de la Culture, Michelle Donelan, sur la chaîne Sky News. «Plus de 250.00 personnes sont passées par le Parlement», a expliqué cette dernière, précisant que, pour l’heure, ce chiffre était encore approximatif.

La dépouille de la reine avait été exposée jour et nuit au Westminster Hall à Londres, la partie la plus ancienne du Parlement, entre le 14 septembre et hier matin, jour de ses funérailles afin que les citoyens puissent se recueillir. Faisant la queue sur des kilomètres, ils ont parfois dû attendre plus d'une dizaine d'heures avant de faire leurs adieux à sa Majesté. La file d’attente mise en place avait d’ailleurs été suspendue vendredi 16 septembre devant l’affluence.

Egalement interrogée sur le coût des funérailles de la monarque, la ministre de la Culture a indiqué ne pas en connaître le montant. Coupant court à toute polémique, elle a expliqué : «Je pense que personne ne peut insinuer que notre défunte monarque ne méritait pas ces adieux, étant donné le devoir et le service désintéressé auxquels elle s'était engagée durant plus de 70 ans».