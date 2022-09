La maison d’enfance d’Edith Piaf est à vendre

La maison d’enfance d’Edith Piaf cherche un acquéreur. Située à Bernay, en Normandie, cette ancienne maison close appartenait à sa grand-mère paternelle. La Môme y a vécu entre 1917 et 1922.

Une illustre occupante. Confiée à sa grand-mère paternelle Louise Gassion en 1917, Edith Piaf a vécu cinq ans au côté de son aïeule dans le village de Bernay, au 7 rue Saint-Michel, où sa grand-mère était propriétaire d’une maison de passe. Cette demeure est chargée d’histoire, puisque c'est là où la petite Edith a grandi de ses 2 ans à ses 7 ans, entourées de filles de joie qui la choient et n’hésitent pas à l’accompagner à Lisieux pour soigner la cécité dont est frappée la fillette au cours de sa septième année. Elle est désormais mise en vente.

Une information rapportée par le site Actu.fr, qui précise que le futur acquéreur ne pourra pas s’installer dans cette demeure mythique.

Une vente cent ans après le départ d’Edith Piaf

Et pour cause, l’ancienne maison d’enfance de la Môme a depuis été divisée en trois appartements et une dizaine de parkings tous loués, et cette acquisition s’adresse à un investisseur, précise le site. Les appartements sont mis en vente à partir de 285.000 euros. Et si la demeure de 200 m2 a été modifiée depuis le siècle dernier, elle conserve toutefois quelques traces du passé, comme l’a expliqué à France Bleu l’agent immobilier, Benjamin Plessis, responsable de la transaction.

«Nous avons une petite porte dérobée vers l'arrière pour sortir en toute discrétion. Et sous la toiture, il y a encore des sortes de cases, signe d'une activité désormais révolue», a expliqué ce dernier, en charge de cette vente qui intervient cent après qu’Edith Piaf a quitté les lieux. C’est en effet en 1922 que son père, artiste de cirque, décide de récupérer sa fille. La Môme n'est jamais revenue par la suite à Bernay, bien qu’elle ait confié à plusieurs reprises avoir gardé un bon souvenir de ses années normandes.