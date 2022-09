Cinéma : que vaut «Ticket to Paradise», la comédie romantique avec Julia Roberts et George Clooney ?

Julia Roberts et George Clooney sont à l’affiche de «Ticket to paradise» qui sortira au cinéma le 5 octobre. Une comédie romantique portée par deux stars complices, qui séduira les amateurs du genre sans pour autant faire preuve d’une grande originalité.

Douze ans après «Mange, prie, aime» de Ryan Murphy, Julia Roberts retrouve le cadre idyllique des plages de Bali pour «Ticket to paradise». Dans cette comédie romantique signée Ol Parker, auteur également du musical «Mamma Mia ! Here We Go Again», la star de 54 ans donne la réplique à George Clooney, qui, à 61 ans, reste toujours aussi fringuant et drôle que lorsqu’il interprétait le Dr. Doug Ross dans la série «Urgences».

Les deux acteurs incarnent Georgia et David, un couple de divorcés qui ne se supportent plus et trouvent tous les stratagèmes pour s’éviter. Mais qui aime bien, châtie bien. Ces ex vont devoir prendre sur eux quand leur fille unique Lily (Kaitlyn Dever) leur annonce qu’elle s’apprête à se marier, préférant une vie au côté d’un cultivateur d’algues sur une île paradisiaque à une prometteuse carrière d’avocate aux Etats-Unis.

S’ils auraient préféré ne jamais faire équipe, Georgia et David, pour qui le coup de foudre se transforme forcément en cauchemar, sont pourtant prêts à tout pour empêcher cette union et éviter à Lily de connaître le même destin qu’eux.

Humour, coups bas et réconciliation sont au programme de «Ticket to paradise» qui s’inscrit dans la pure tradition des «rom com», genre dans lequel Julia Roberts excelle comme en témoigne sa filmographie. Après «Ocean’s Eleven» en 2001, puis «Ocean’s Twelve», trois ans plus tard et «Money Monster» en 2016, la «Pretty woman» au large sourire retrouve George Clooney, son ami de longue date. Et leur complicité crève l’écran. C’est certain, ces deux-là ont pris plaisir à camper ce couple de babyboomers, passant leur temps à se taquiner ou à danser ivres sur le dancefloor face à des jeunes médusés et gênés. Et rien que pour cela, ce film mérite le détour.

Certes, on regrette une fin un peu convenue, un décor et des personnages secondaires trop lisses, mais en ces temps un peu moroses, cette comédie romantique apportera un peu de fraîcheur et de légèreté à nos soirées automnales.