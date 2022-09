James Bond : le prochain 007 sera au service de «sa majesté le roi»

Les producteurs de la saga James Bond ont annoncé que le futur agent 007 sera dorénavant au service de sa majesté «le roi».

Un changement de poids pour «double zéro sept». Alors que les inconnues sont nombreuses autour de la suite de la saga, dont le dernier volet «Mourir peut attendre» est sorti en 2021 avec pour la cinquième et dernière fois Daniel Craig dans le costume de James Bond, les producteurs historiques de la franchise ont évoqué, hier mercredi, l’avenir du célèbre agent de sa Majesté, à l’occasion d’une cérémonie qui leur a rendu hommage pour leur contribution à Hollywood. Et si Barbara Broccoli et son demi-frère Michael Wilson ménagent le suspense, une chose est sûre, le futur agent 007, dont le visage reste encore un mystère, sera désormais au service du «Roi».

«Le personnage principal de James Bond est l'élément le plus important des films et nous pensons qu'il est incorruptible, qu'il est au service de la Reine, et désormais du Roi et de la patrie», a ainsi expliqué Barbara Broccoli, héritière de la franchise à la suite du décès de son père Albert «Cubby» Broccoli, qui il y a soixante ans, fut le premier à adapter les romans de Ian Fleming à l'écran.

Pour le reste, le mystère reste entier d’autant que les droits de la franchise ont été rachetés par Amazon au mythique studio MGM en mars dernier. «Nous débutons tout juste notre relation avec Amazon», a notamment fait savoir Barbara Broccoli, précisant «n’avoir pas encore commencé à discuter du prochain film».

«Ne pas se reposer sur ses lauriers»

Quid alors de l’avenir de l’agent 007 ? «Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et garder la même formule», a-t-elle assuré alors que les spéculations autour du successeur de Daniel Craig vont bon train. De nombreuses hypothèses circulent depuis des mois. Parmi elles, le futur James Bond pourrait être campé par une femme ou plus vraisemblablement être interprété, pour la première fois, par un acteur noir. Le nom d’Idris Elba a ainsi régulièrement été évoqué. En janvier dernier, Barbara Broccoli avait d'ailleurs confirmé à Deadline, que des discussions avaient bien eu lieu, sans en dire plus.

Seule certitude en revanche, Barbara Brocoli et Michael Wilson ne veulent rien s’interdire. «Nous aimons tenter des choses, parfois cela fonctionne, parfois non, mais ça permet de rester novateur», a-t-elle expliqué précisant toutefois : «il y a certains éléments immuables». Le personnage «n'a rien à gagner d'un point de vue personnel. Il est là-dedans car il essaie de rendre le monde plus sûr. Je pense que c'est quelque chose que nous ne changerons pas», souligne-t-elle.

Une émission de téléréalité envisagée

Côté nouveauté, une émission de télé-réalité ayant pour thème le plus fidèle serviteur de sa majesté, intitulée «007's Road to a Million» pourrait par ailleurs voir le jour. Telle est l'intention d'Amazon Prime Video qui a déjà annoncé ce projet. Réussira-t-elle a convaincre le public et les fans du légendaire agent 007?

«Le public a certaines attentes. Mais il aime aussi être surpris. Donc ça fait pleinement partie de notre effort», a estimé de son côté Michael Wilson, en souhaitant que Bond s'adapte aux défis du monde d'aujourd'hui. «Quels seront les soucis du monde dans deux ou trois ans ? Comment pouvons-nous rester à la page ?», s'est-il interrogé avant de conclure : «Nous ne pouvons pas proposer la même chose, encore et encore». Un vent de nouveauté pourrait bien souffler sur le prochain James Bond.