Charlbi Dean : qui était la star de la dernière Palme d'or «Sans Filtre», morte à 32 ans ?

Morte le 29 août dernier, Charlbi Dean est à l'affiche du film «Sans filtre», Palme d'or du dernier festival de Cannes qui sort ce mercredi en salles. Mais qui était l'actrice sud-africaine décédée soudainement à seulement 32 ans ?

Ce fut un choc pour ses proches et ceux qui avaient travaillé avec elle. Star du film «Sans filtre», de Ruben Ostlund, la Sud-africaine Charlbi Dean s'est éteinte le 29 août dernier, à l'âge de 32 ans, dans un hôpital de New York. Celle qui était également mannequin aurait succombé, selon plusieurs sources, à «une maladie soudaine et inattendue». Mais les causes exactes de son décès n'ont pas été dévoilées officiellement.

Née au Cap le 5 février 1990, Charlbi Dean avait commencé sa carrière de modèle dès l'âge de 6 ans, en posant pour des publicités notamment. A la vingtaine, celle qui a été victime d'un grave accident de la route avait fait ses débuts d'actrice dans les films sud-africains «Spud» (2010) et «Spud 2» (2013). Elle enchaîna avec le film d'horreur américain «Don't sleep» en 2017, puis «Interview avec Dieu» l'année suivante. Elle avait également tenu un rôle récurrent dans la série «Black Lightning».

Mais la comédienne s'était réellement fait un nom cette année en jouant dans «Sans filtre», de Ruben Ostlund, qui sortira ce mercredi 28 septembre dans les salles obscures françaises, et qui a fait sensation en mai dernier à Cannes en remportant la Palme d'or. La deuxième pour le réalisateur après «The Square». Dans cette satire sociale, la fiancée du mannequin brésilien Luke Volker incarne Yaya, top model et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit-ami.