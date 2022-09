The Last of Us : la série met la barre très haut avec sa première bande-annonce

La première bande-annonce de la série The Last of Us vient d'être dévoilée par HBO. On ne connaît pas encore la date de sortie de cette adaptation du jeu vidéo culte des studios Naughty Dog.

Les promesses ont l'air d'être tenues. En dévoilant aujourd'hui le premier trailer de The Last of Us, la plate-forme HBO met fin à un long suspens. Attendue depuis le début de l'année 2021, la première saison devrait récompenser la patience des fans de la première heure, qui ont fait connaissance avec cet univers post-pandémie grâce au jeu vidéo et à sa suite, qui ont fait les beaux jours des gamers sur Playstation 3, 4, 5 et sur PC.

Un rendu très proche du jeu vidéo

On y découvre le duo phare qui avait été annoncé pour cette adaptation Live de la franchise : la jeune Bella Ramsey (Game of Thrones), 19 ans, incarnera Ellie, tandis que Pedro Pascal (The Mandalorian) jouera Joel Miller.

Pour les connaisseurs de la saga, on peut déjà noter les efforts réalisés pour coller au plus près de l'imagerie du jeu. La scène d'introduction du premier volet sorti sur PS3 en 2013 - la course poursuite en pleine ville - propose par exemple un rendu extrêmement proche.

D'autres scènes annoncent clairement la couleur. Ce sera sombre et poisseux, avec un traitement volontairement brut de l'image.

La série est en tout cas entre de bonnes mains, puisque ses créateurs ne sont autres que Craig Mazin, scénariste de la mini-série Chernobyl, et Neil Druckmann lui-même, qui n'est autre que le créateur des deux jeux.

Co-produite par Naughty Dog et PlayStation Productions, la série devrait sortir selon les dernières rumeurs au premier semestre 2023 sur HBO Max, et donc, logiquement, sur OCS en France.