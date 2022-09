Gad Elmaleh dévoile la bande-annonce de son nouveau film «Reste un peu»

Le nouveau film de Gad Elmaleh «Reste un peu» a désormais une première bande-annonce. Annoncé comme son long-métrage «le plus personnel» par l’humoriste lui-même, il sortira en salles en novembre prochain.

Un film de, et avec Gad Elmaleh. Après avoir présenté la semaine dernière sur les réseaux sociaux l’affiche de «Reste un peu», l'humoriste a dévoilé, ce mardi, la bande-annonce de ce nouveau long métrage, son deuxième film en tant que réalisateur, quatorze ans après «Coco».

«Gad Elmaleh est de retour et nous invite dans sa famille. "Reste un peu", une histoire vraie», annonce ce premier teaser, qui réunit donc à l'écran l'humoriste, ses propres parents Régine et David Elmaleh, mais aussi sa sœur Judith et l'acteur Roschdy Zem. Présenté par Gad Elmaleh comme étant son «film le plus intime, le plus personnel», l'artiste, qui signe également le scénario, y aborde cette fois le thème de la conversion.

Une immense joie de vous faire découvrir l’affiche de « Reste un peu ».





Mon film le plus intime, le plus personnel.



Devinez qui joue le rôle de mes parents?:)



RV en salle le 16 Novembre.#resteunpeu@STUDIOCANAL #vitoprod#lechemin pic.twitter.com/pgb2e2bwix — GAD (@gadelmaleh) September 22, 2022

Un premier aperçu drôle et touchant

Dans cette bande-annonce d'un peu plus d'une minute, Gad Elmaleh est de retour en France après trois années passées aux Etats-Unis. Mais pourquoi a-t-il décidé de rentrer ? Telle est la question que lui pose son entourage. Et l'artiste tourne autour du pot, jusqu'à ce que sa réponse tombe. Et pour cause, elle va faire l'effet d'un tremblement de terre au sein de sa famille juive, puisqu'à l'écran, il explique être de retour pour se faire baptiser.

Une conversion difficile à accepter par ses proches, qui donne lieu à une série de répliques et de scènes pétries d'humour mais aussi d'émotion, qui annoncent le meilleur pour ce nouveau film, en salles le 16 novembre prochain. Reste en revanche à savoir s'il s'agit vraiment de sa propre histoire.