Hiéroglyphes : tout savoir sur la pierre de Rosette décryptée par Champollion il y a 200 ans

Il y a 200 ans, Jean-François Champollion perçait le mystère des hiéroglyphes grâce à ses travaux sur la célèbre pierre de Rosette. A l’occasion du bicentenaire du déchiffrement de ce système d’écriture, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette stèle.

Un fragment de roche qui a changé le cours de l'histoire. Découverte à la fin du 18e siècle, la pierre de Rosette a permis au père de l’égyptologie, le français Jean-François Champollion (1790-1832) de lever le voile sur l’un des plus grands secrets de la civilisation des phararons : leur écriture.

Découverte lors d’une campagne militaire

C’est en 1799, lors d’une campagne militaire des troupes de Napoléon Bonaparte en Egypte, que ce fragment de stèle a été découvert dans le ville de Rosette, qui lui donna son nom. Haute d’un peu plus d’un mètre sur 72 cm de large et 28 cm d’épaisseur, ce bloc de granite noir pesant plus de 700 kilos a été mis à jour alors que les soldats de Napoléon entreprennent de fortifier un ancien fort pour se protéger.

Mais lorsque l’officier Pierre-François-Xavier Bouchard s’aperçoit que cette roche comporte des inscriptions en trois écritures différentes, il partage cette découverte, et la pierre est transportée au Caire pour être étudiée. Après la défaite de Bonaparte en Egypte contre les Britanniques, la pierre de Rosette est récupérée par ces derniers en 1802, et séjourne aujourd’hui au British Museum.

Un seul texte décliné en trois écritures

Gravée de trois écritures différentes - l’égyptien en hiéroglyphes, l'égyptien démotique et l'alphabet grec - la pierre de Rosette ne comporte en fait qu’un seul et même texte. Il s’agit d’un décret royal célébrant le culte du pharaon Ptolémée V, qui a régné entre 204 av. JC à 180 av. JC. Aucune des trois versions de ce décret n’est complète puisque la pierre de Rosette n’est autre que le fragment d’une stèle plus monumentale, dont nulle autre partie n’a été retrouvée malgré des fouilles archéologiques. Mais ces trois textes constituent la porte d’entrée du déchiffrement des hiéroglyphes.

La clef d’un mystère

Sa découverte va en effet changer le cours de l’histoire et permettre de percer le mystère de l'écriture de l'Egypte antique. Comment ? En offrant aux savants de l’époque, la possibilité de comparer un même texte décliné en trois écritures, et en rapprochant notamment les hiéroglyphes de plusieurs noms propres à leur traduction grecque. C’est ainsi que le 14 septembre 1822, après dix ans de recherches amorcée en 1809, Champollion annonce à son frère avoir percé le secret des hiéroglyphes. Une découverte qu’il formalisera le 22 septembre dans une Lettre à M. Dacier, y expliquant notamment que la lecture de ces idéogrammes est en partie phonétique.