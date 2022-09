Hugh Jackman : l’acteur de retour en Wolverine dans Deadpool 3 qui sortira en 2024

Hugh Jackman sera de retour dans la peau de Wolverine dans le film Deadpool 3 qui sortira en 2024.

Wolverine va sortir de sa retraite. L'acteur Hugh Jackman reprendra son rôle phare dans les X-Men dans Deadpool 3. L’annonce a été faite via une vidéo humoristique publiée sur le compte Twitter de Ryan Reynolds.

L’acteur s’y dit d’abord triste de ne pas avoir assisté à la D23 où Deadpool 3 n’a pas été annoncé, puis emmène les fans dans les coulisses de la conception du film et enfin demande à Hugh Jackman s’il veut bien reprendre son rôle de Wolverine, ce à quoi Jackman répond par «sure» («bien sûr»), avant que la chanson «I will always love you» (sous-titrée «I will always love Hugh») ne se lance. La fin de la vidéo est aussi l’occasion de voir le logo de Deadpool tranché par les griffes de Wolverine.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

C’est une énorme surprise pour tous les fans du super-héros. Hugh Jackman avait joué Wolverine pour la dernière fois dans le film Logan de James Mangold en 2017. À l'époque, il avait publiquement déclaré qu’il ne reprendrait plus le rôle et s’était même montré très enthousiaste à l’idée que quelqu’un d’autre reprenne le costume après que Disney avait officiellement acquis les droits des X-Men. Jackman avait joué pour la première fois Wolverine en 2000, film qui l'a transformé en une star mondiale.

Amis de longue date, Hugh Jackman et Ryan Reynolds rêvaient depuis longtemps de voir leurs personnages, qui s’étaient déjà croisés dans X-Men Origins : Wolverine et, pour la blague, dans le générique de Deadpool 2, se retrouver ensemble à l’écran.

Après le retour du Professeur X dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nouvelle a de quoi mettre l’eau à la bouche des fans de X-Men.

Pour savoir à quoi ressemblera cette rencontre au sommet, il leur faudra attendre le 6 septembre 2024, date de sortie de la comédie super-héroïque, à coup sûr complètement dingue, Deadpool 3 de Shawn Levy. Il s'agira du premier film Deadpool réalisé par Marvel Studios après le rachat par Disney de la 20th Century Fox qui avait sorti les deux premiers volets en 2016 et 2018. En plus de réunir Jackman et Reynods, Deadpool 3 sera une réunion pour Jackman et le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui produit le film.