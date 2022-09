Disparition de Coolio : Michelle Pfeiffer partage sa tristesse

Michelle Pfeiffer a rendu hommage au rappeur Coolio, décédé à l’âge de 59 ans à Los Angeles. Le tandem avait collaboré sur le film «Dangerous minds» en 1995, dont le tube planétaire «Gangsta's Paradise» a propulsé la carrière du rappeur américain.

«Quelqu’un de bien». L’actrice a salué la mémoire d’un artiste «talentueux», dont elle avait croisé la route en 1995 à l’occasion du film «Dangerous Minds» («Esprits rebelles»). La disparition de cette figure du rap US lui laisse le «cœur brisé», note l’actrice sur son compte Instagram se remémorant leur collaboration et le parcours d’un artiste «à la vie trop courte». Un message qu’elle a accompagné d’une photographie les réunissant tous les deux et du clip de cette chanson devenue culte.

Une chanson qui la bouleverse toujours

«Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur Dangerous Minds en 1995», poursuit-elle, avant de souligner le rôle capital du titre de Coolio «Gangsta's Paradise» dans la réussite du long métrage. «Il a remporté un Grammy pour sa brillante chanson sur la bande originale - ce qui, je pense, est la raison pour laquelle notre film a connu un tel succès ». Un titre qui la bouleverse toujours autant souligne-t-elle. «30 ans plus tard, j'ai toujours des frissons quand j'entends la chanson».

Mais au-delà de l’artiste, Michelle Pfieffer a également tenu à célébrer l’homme. «Je me souviens qu'il n'était rien d'autre que quelqu’un de bien».

Ce n’est pas la seule à avoir rendu hommage au rappeur depuis l’annonce de sa disparation par son manager. Plusieurs personnalités issues de la scène hip hop ont partagé leur peine et salué l’artiste sur les réseaux sociaux, comme le rapporte Page Six. Parmi eux, Vanilla Ice ou Ice Cube.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi

— Ice Cube (@icecube) September 29, 2022