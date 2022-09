Angèle : la chanteuse déguisée en smartphone dans son nouveau clip

Angèle a dévoilé ce vendredi un titre inédit, «Amour, haine et danger», qui s’accompagne d’un clip. La chanteuse belge y évoque l’addiction aux smartphones et aux réseaux sociaux.

Ses fans n’en pouvaient plus d’attendre. Après avoir attisé leur curiosité en postant une vidéo d’elle reprenant quelques notes sur TikTok, Angèle a enfin dévoilé ce vendredi 30 septembre son nouveau morceau : «Amour, haine et danger». Et dans le clip qui accompagne cette sortie, on découvre la Belge de 26 ans affublée d’un costume de smartphone.

Angèle revient en effet dans ce morceau sur la dépendance que nous avons, pour la plupart, à nos téléphones portables et par extension, aux réseaux sociaux. «L’idée du clip est venue comme souvent lors des processus de création : en studio, au moment de l’enregistrement. J’imaginais la situation si mon téléphone, qui contient tant d’éléments de ma vie, devenait géant et qu’il prenait énormément (trop) de place au studio, à l’image de l’importance qu’il prend dans la vie», explique la jeune artiste.

«J’en ai rapidement parlé à Brice VDH, avec qui j’ai très souvent collaboré, et on s’est amusé à échanger et imaginer des scènes de vies quotidiennes qui raconteraient notre addiction au portable. (…) On a une confiance absolue dans un objet qui nous apporte finalement autant de problèmes que de jolies choses», ajoute-t-elle.

La sœur de Roméo Elvis repartira en tournée avec son «Nonante-cinq tour» - du nom de son dernier album - dès le 7 octobre, à Bordeaux. Elle assurera notamment deux concerts les 2 et 3 décembre à Paris La Défense Arena, avant de se produire à New York, Londres et Amsterdam en mai 2023.