Fashion Week de Paris : L’étonnante robe en spray de la maison Coperni

En clôture de son défilé de la Fashion Week de Paris printemps-été 2023 vendredi, Coperni a fait sensation. Une équipe de trois hommes ont aspergé Bella Hadid d’un liquide qui s’est solidifié, créant ainsi une robe en l’espace de quelques minutes.

Un show iconique. En collaboration avec une entreprise de science des matériaux fondée par un créateur de mode espagnol, la maison Coperni a probablement réalisé la performance la plus marquante de cette Fashion Week parisienne, vendredi 30 septembre.

Bella Hadid est apparu sur le podium vêtue d’une culotte uniquement. Trois hommes équipés de bombes de peinture se sont alors mis à pulvériser une solution sur le mannequin américain. Après quelques minutes, la substance s’est figée sur le corps du modèle et s'est transformée en une robe minimaliste à manches à épaules dénudées et fente latérale.

La solution à pulvériser développée par la société Fabrican Ltd contient du coton ou des fibres synthétiques dans une solution qui s’évapore lorsqu’elle entre en contact avec la peau. En outre, après fabrication, le vêtement peut être retransformé en solution.

Connue pour ses styles audacieux et pour se prêter à l’expérimentation sous toutes ses formes, la marque française a, avec cette performance, conquis les spectateurs et les internautes. «Ce moment restera dans l’histoire de la mode», ou encore «un final tellement poétique» a-t-on ainsi pu lire sur Twitter.

