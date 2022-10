Cinéma : découvrez la bande-annonce de «Mascarade», le nouveau film de Nicolas Bedos

Après «OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire», Nicolas Bedos revient avec «Mascarade», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. La comédie dramatique est attendue en salles le 1er novembre.

Présenté hors-compétition au 75e Festival de Cannes en mai dernier, «Mascarade» de Nicolas Bedos, qui sortira le 1er novembre, met en scène un casting prestigieux composé d’Isabelle Adjani, Marine Vacth, François Cluzet et Pierre Niney.

Cette comédie dramatique, dont la bande-annonce vient d'être mise en ligne, se déroule sur la Côte d’Azur. Le jeune et beau Adrien, qui a vu sa carrière de danseur brisée après un accident de moto, fait le gigolo auprès d’une ancienne star de cinéma. Jusqu’au jour où il rencontre la mystérieuse et très attirante Margot, laquelle excelle dans l’art de la manipulation. Ensemble, ils vont élaborer un plan machiavélique fait de faux-semblants. «Une mascarade sentimentale, une manipulation amoureuse», comme le précise Nicolas Bedos.

Cette histoire «d’un paumé entretenu par des femmes plus âgées et qui va tomber raide dingue d’une paumée entretenue par des types plus âgés», il l’avait imaginée à l’origine pour un roman. Mais le cinéaste qui s’était inspiré de sa propre vie, ne l’a jamais publié. Et a préféré en faire un film. «C’est l’histoire d’une guerre sourde entre les sexes et les générations. (…) C’est le portrait très subjectif que je voulais faire de la Côte d’Azur, dont le nom s’associe dans mon esprit aussi bien à Francis Scott Fitzgerald et l’excentricité d’une élite décadente qu’à l’omniprésence, il y a peu, des oligarques russes, leur magnum de champagne au soleil et leur compétition de vulgarités immobilières», ajoute-t-il.